I to nije sve kada je reč o odnosima naše zemlje i Evropske unije. Evropska komisija procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za korišćenje sredstava iz evropskih finansijskih instrumenata, izjavila je komesarka za proširenje Marta Kos obraćajući se Odboru za spoljnu politiku Evropskog parlamenta.

U međuvremenu predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će se, do Đurđevdana ili koji dan kasnije, znati kada će biti održani vanredni parlamentarni izbori.

Koliko se u međunarodnim krugovima uvažava stav Srbije da ne učestvuje u vojnim konfliktima, za Kurir televiziju, govorili su dr Rajko Petrović, politikolog i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Kao prvo, ono što smo sinoć čuli od ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova jeste, naravno, pre svega stav Ruske Federacije, verovatno i njegov lični stav, ali to ne mora da znači da je u potpunosti tačna i precizna informacija. U tom smislu, ja bih sačekao i voleo da čujem stav rukovodstva naše države, jer smo ipak mi ti koji imamo konkretne odnose i sa jednom i sa drugom stranom i ne treba da budemo objekat ničije analize - rekao je Petrović.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

Evropa jača kapacitete

Kako ističe Petrović, zapadnoevropske i pojedine istočne zemlje sve intenzivnije rade na jačanju svojih vojnih i bezbednosnih potencijala u novom geopolitičkom kontekstu.

- Sa druge strane, nažalost, tačno je da se zemlje Zapadne Evrope aktivno naoružavaju, sa prilično jasnim ciljem jačanja svojih kapaciteta u odnosu na Rusiju. Tu pre svega mislim na Nemačku i Veliku Britaniju, delimično i Francusku, ali sve više i Italiju, koja u tom smislu razvija posebnu saradnju sa Nemačkom. Oštrija politika primetna je i u Španiji, Portugalu i mnogim drugim zemljama, da ne govorimo o državama koje su nekada bile deo istočnog bloka, poput Poljske, baltičkih zemalja i Rumunije - objasnio je.

Kojčić sugeriše da poruke iz Rusije mogu predstavljati svojevrsan politički pritisak kroz postavljanje zahteva koje je teško ispuniti.

- Dok je Aleksandar Vučić kreator naše spoljne politike, Srbija neće slati svoju vojsku da učestvuje u bilo kakvom konfliktu, a pogotovo ne u Rusiju. To je, praktično, aksiom od kojeg možemo dalje razvijati tezu. Sada se nameće pitanje zašto ova poruka dolazi baš sada i zašto dolazi iz Rusije? Možemo to objasniti jednom analogijom. Loši pedagozi, ukoliko imaju određeni animozitet prema nekom učeniku - bio on opravdan ili ne - često mu zadaju nemoguć zadatak koji ne može da ispuni. To je način da se sa njim "izađe na kraj" - kaže Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

- Ako tu logiku prenesemo na međunarodne odnose - uz nužnu rezervu i svest da realnost može biti složenija - možemo pretpostaviti da, ukoliko takve informacije zaista postoje i dolaze iz ruskih diplomatskih ili obaveštajnih kanala, onda treba pokušati razumeti kontekst u kojem nastaje ideja da se Srbiji, njenom rukovodstvu ili Beogradu postavi praktično nemoguć zahtev - zaključio je, za Kurir televiziju.

