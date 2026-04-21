I to nije sve kada je reč o odnosima naše zemlje i Evropske unije. Evropska komisija procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za korišćenje sredstava iz evropskih finansijskih instrumenata, izjavila je komesarka za proširenje Marta Kos obraćajući se Odboru za spoljnu politiku Evropskog parlamenta.

U međuvremenu predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će se, do Đurđevdana ili koji dan kasnije, znati kada će biti održani vanredni parlamentarni izbori.

Koliko se u međunarodnim krugovima uvažava stav Srbije da ne učestvuje u vojnim konfliktima, za Kurir televiziju, govorili su dr Rajko Petrović, politikolog i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Kao prvo, ono što smo sinoć čuli od ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova jeste, naravno, pre svega stav Ruske Federacije, verovatno i njegov lični stav, ali to ne mora da znači da je u potpunosti tačna i precizna informacija. U tom smislu, ja bih sačekao i voleo da čujem stav rukovodstva naše države, jer smo ipak mi ti koji imamo konkretne odnose i sa jednom i sa drugom stranom i ne treba da budemo objekat ničije analize - rekao je Petrović.

Evropa jača kapacitete

Kako ističe Petrović, zapadnoevropske i pojedine istočne zemlje sve intenzivnije rade na jačanju svojih vojnih i bezbednosnih potencijala u novom geopolitičkom kontekstu.

- Sa druge strane, nažalost, tačno je da se zemlje Zapadne Evrope aktivno naoružavaju, sa prilično jasnim ciljem jačanja svojih kapaciteta u odnosu na Rusiju. Tu pre svega mislim na Nemačku i Veliku Britaniju, delimično i Francusku, ali sve više i Italiju, koja u tom smislu razvija posebnu saradnju sa Nemačkom. Oštrija politika primetna je i u Španiji, Portugalu i mnogim drugim zemljama, da ne govorimo o državama koje su nekada bile deo istočnog bloka, poput Poljske, baltičkih zemalja i Rumunije - objasnio je.

Kojčić sugeriše da poruke iz Rusije mogu predstavljati svojevrsan politički pritisak kroz postavljanje zahteva koje je teško ispuniti.

Dok je Aleksandar Vučić kreator naše spoljne politike, Srbija neće slati svoju vojsku da učestvuje u bilo kakvom konfliktu, a pogotovo ne u Rusiju. To je, praktično, aksiom od kojeg možemo dalje razvijati tezu. Sada se nameće pitanje zašto ova poruka dolazi baš sada i zašto dolazi iz Rusije? Možemo to objasniti jednom analogijom. Loši pedagozi, ukoliko imaju određeni animozitet prema nekom učeniku - bio on opravdan ili ne - često mu zadaju nemoguć zadatak koji ne može da ispuni. To je način da se sa njim "izađe na kraj" - kaže Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof

- Ako tu logiku prenesemo na međunarodne odnose - uz nužnu rezervu i svest da realnost može biti složenija - možemo pretpostaviti da, ukoliko takve informacije zaista postoje i dolaze iz ruskih diplomatskih ili obaveštajnih kanala, onda treba pokušati razumeti kontekst u kojem nastaje ideja da se Srbiji, njenom rukovodstvu ili Beogradu postavi praktično nemoguć zahtev - zaključio je, za Kurir televiziju.

