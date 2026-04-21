Mađarski kandidat za novog premijeraPeter Mađar i slovački Robert Fico održali su svoj prvi telefonski razgovor, raspravljajući o bilateralnim odnosima, energetskoj saradnji i dugogodišnjim istorijskim sporovima.

Pobednik mađarskih parlamentarnih izbora 12. aprila, Mađar, rekao je da će budući politički razgovori sa Slovačkomzavisiti od garancija u vezi sa pravima Mađara koji žive u toj zemlji.

Uslov za razgovore



- Jasno sam stavio do znanja da možemo učestvovati u razgovorima o bilo kojim političkim pitanjima samo ako dobijemo garancije da će Slovačka ukinuti zakonodavstvo u kojem Mađarima preti zatvorom - rekao je na društvenoj mreži X.

Takođe je pozvao na garancije da neće biti budućih oduzimanja zemlje etničkim Mađarima prema Beneševim dekretima, skupu zakona nakon Drugog svetskog rata koji i dalje predstavlja osetljivo pitanje u mađarsko-slovačkim odnosima.

Mađar je rekao da će zaštita prava mađarske manjine u Slovačkoj ostati najveći prioritet svake mađarske vlade, signalizirajući spremnost za jačanje bilateralnih odnosa i obnovu saradnje unutar Višegradske grupe.

Fico je rekao da je čestitao Mađaru na izbornom rezultatu i pozvao ga u zvaničnu posetu Slovačkoj, dodajući da će se dve strane prvo sastati na marginama predstojećeg samita Evropskog saveta u Briselu.

Fico priznao razlike



Fico je naglasio svoj interes za održavanje stabilnih odnosa sa Mađarskom, posebno u oblasti energetske bezbednosti.

- Glavni razlog mog poziva bio je da saznam stavove novog mađarskog političkog rukovodstva o ponovnom otvaranju naftovoda Družba i tužbi protiv uredbe RePowerEU - rekao je Fico, referišući se na zajednički pravni izazov Slovačke i Mađarske protiv planova EU o postepenom ukidanju ruske energetske zavisnosti.

Međutim, Fico je priznao da dve strane imaju fundamentalno različita gledišta o Beneševim dekretima, opisujući to pitanje kao ključnu tačku neslaganja u bilateralnim odnosima.

Dodao je da je Mađar, koji još nije formalno preuzeo funkciju premijera, tokom razgovora odgovarao na pitanja uopšteno.