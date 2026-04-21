PETER MAĐAR RAZGOVARAO SA FICOM: Novoizabrani premijer Mađarske postavio USLOV slovačkom kolegi, jedna TEMA ga posebno zabrinjava
Mađarski kandidat za novog premijeraPeter Mađar i slovački Robert Fico održali su svoj prvi telefonski razgovor, raspravljajući o bilateralnim odnosima, energetskoj saradnji i dugogodišnjim istorijskim sporovima.
Pobednik mađarskih parlamentarnih izbora 12. aprila, Mađar, rekao je da će budući politički razgovori sa Slovačkomzavisiti od garancija u vezi sa pravima Mađara koji žive u toj zemlji.
Uslov za razgovore
- Jasno sam stavio do znanja da možemo učestvovati u razgovorima o bilo kojim političkim pitanjima samo ako dobijemo garancije da će Slovačka ukinuti zakonodavstvo u kojem Mađarima preti zatvorom - rekao je na društvenoj mreži X.
Takođe je pozvao na garancije da neće biti budućih oduzimanja zemlje etničkim Mađarima prema Beneševim dekretima, skupu zakona nakon Drugog svetskog rata koji i dalje predstavlja osetljivo pitanje u mađarsko-slovačkim odnosima.
Mađar je rekao da će zaštita prava mađarske manjine u Slovačkoj ostati najveći prioritet svake mađarske vlade, signalizirajući spremnost za jačanje bilateralnih odnosa i obnovu saradnje unutar Višegradske grupe.
Fico je rekao da je čestitao Mađaru na izbornom rezultatu i pozvao ga u zvaničnu posetu Slovačkoj, dodajući da će se dve strane prvo sastati na marginama predstojećeg samita Evropskog saveta u Briselu.
Fico priznao razlike
Fico je naglasio svoj interes za održavanje stabilnih odnosa sa Mađarskom, posebno u oblasti energetske bezbednosti.
- Glavni razlog mog poziva bio je da saznam stavove novog mađarskog političkog rukovodstva o ponovnom otvaranju naftovoda Družba i tužbi protiv uredbe RePowerEU - rekao je Fico, referišući se na zajednički pravni izazov Slovačke i Mađarske protiv planova EU o postepenom ukidanju ruske energetske zavisnosti.
Međutim, Fico je priznao da dve strane imaju fundamentalno različita gledišta o Beneševim dekretima, opisujući to pitanje kao ključnu tačku neslaganja u bilateralnim odnosima.
Dodao je da je Mađar, koji još nije formalno preuzeo funkciju premijera, tokom razgovora odgovarao na pitanja uopšteno.
Mađar je ranije rekao da se nada da će položiti zakletvu kao novi mađarski premijer 9. ili 10. maja, u zavisnosti od odluke predsednika o tome kada će biti sazvan parlament.