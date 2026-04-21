Slušaj vest

Sa jedne strane tvrdi da nema pritiska i da će novi sporazum sa Iranom biti "bolji nego ikada", sa druge strane, upozorava da, ako dogovor ne bude postignut, mogu uslediti ozbiljne vojne akcije sa "mnogo bombi". U isto vreme, diplomatska drama se seli u Pakistan gde Iran šalje pomešane signale od spremnosti za razgovore do odbijanja pregovora pod pritiskom.

Vašington sve otvorenije optužuje Peking da pomaže Iranu od navodne podrške u transportu do šire geopolitičke igre u regionu. Optužbe na račun Izraela i SAD stižu i svih delova sveta, od ratnih zločina i nepoštovanja primirja do načina obuke izrelskih vojnika.

Da li je ovo poslednja šansa za dogovor ili uvod u još veći sukob, za Kurir televiziju, otkrili su Dragan Vujičić, novinar, Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, i Perko Matović, savetnik ministra informisanja.

- Samo neka "čarobna kugla" mogla bi da pokaže u kom pravcu će se ovi događaji razvijati. Pred istek primirja, praktično za nekoliko sati, odnosno već sutra, čini se da su sve strane ostale pri svojim stavovima i da svako ima sopstveni maksimum od kojeg ne odustaje. U takvim okolnostima teško je očekivati kompromis. Ipak, moguće je da do određenog rešenja dođe uz posredovanje Pakistana, koji se pojavio kao potencijalni medijator - rekao je Božinović.

Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj

"Iran neće lako odstupiti od svojih pozicija"

Kako kaže, iako Pakistan nema dugogodišnje iskustvo u ovakvoj vrsti diplomatije, može biti prihvaćen kao relativno neutralna strana.

- U svakom slučaju, nagađanja o ishodu su nezahvalna, posebno imajući u vidu izjave Donalda Trampa, koji u istom obraćanju iznosi i kontradiktorne stavove, što je deo njegovog prepoznatljivog političkog stila. Sa druge strane, Iran ostaje pri svojim uslovima i pokazuje da neće lako odstupiti od svojih pozicija.

Kako Vujičić navodi, diplomatski procesi su trenutno u zastoju, jer Iran još uvek nije poslao svoje predstavnike, dok se odluka iz Teherana o učešću u pregovorima i dalje čeka.

- U ovom trenutku diplomatski procesi se nalaze u fazi neizvesnosti, pre svega zato što Iran još uvek nije poslao svoje predstavnike. I dalje se čeka odluka iz Teherana da li će i ko otići u Islamabad i započeti pregovore. Kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama, kontradiktorne izjave predsednika Donalda Trampa dodatno komplikuju situaciju i otežavaju definisanje jasnog i stabilnog stava Vašingtona - kaže Vujičić.

Dragan Vujičić, novinar

- Nije iznenađujuće što Iran još nije potvrdio učešće, imajući u vidu maksimalističke zahteve koji dolaze iz američke strane, a koji se ocenjuju kao teško ostvarivi. Dodatno, u celom procesu postoji i element nepoverenja, koji utiče na odluke Teherana. Istovremeno, ukazuje se i na činjenicu da pregovarački akteri nisu klasični profesionalni diplomati, što dodatno otežava komunikaciju i smanjuje prostor za kompromis.

Iranski stav o pregovorima

S obzirom na to da se u međunarodnim medijima često veća težina daje stavovima stranih analitičara nego izjavama iz samih zemalja, kako Matović navodi, Iran je jasno poručio da ne želi učešće u pregovorima, uz obrazloženje da je prethodni sporazum prekršen kroz više tačaka.

- U međunarodnim medijima često postoji tendencija da se kao relevantniji uzimaju stavovi stranih analitičara, posebno američkih, nego inicijalne informacije iz samih država o kojima je reč. Zbog toga je važno pratiti i domaće, autentične medije tih zemalja kako bi se dobila potpunija slika. U ovom slučaju, iranska strana je jasno poručila da ne želi da učestvuje u pregovorima, navodeći da je prethodni sporazum prekršen u više tačaka - između ostalog kroz pojačane blokade, kao i nastavak sukoba i vojnih dejstava na jugu Libana, koje Teheran vidi kao dodatnu eskalaciju - naveo je Matović.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja

- Ipak se može očekivati da će se u nekom obliku pregovori održati. Ostaje otvoreno pitanje da li će Donald Tramp ublažiti svoje stavove ili će iranska strana nastupiti sa manje rigidnim zahtevima, ali to samo po sebi ne znači da će se automatski doći do dogovora. Naime, Tramp često koristi neformalni izraz i stil govora u kojem se poruke menjaju ili čak međusobno poništavaju u kratkom vremenskom razmaku. Tako je, prema prikazanom prilogu, najpre izjavio: "Sada imamo nove ljude zato što smo eliminisali stare sa kojima može lakše da se pregovara", da bi već u narednoj rečenici dodao: "Ali ovi ljudi na vlasti su krvoločni i nefleksibilni.

"TRAMP ČESTO KORISTI NEFORMALNE IZRAZE GOVORA U KOJEM SE PORUKE MENJAJU ILI MEĐUSOBNO PONIŠTAVAJU" Pregovori pod znakom pitanja: "Iran neće tako lako odstupiti" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs