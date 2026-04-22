Istraživači su utvrdili da nova vrsta terapije koja deluje preko nosa smanjuje upale u mozgu i obnavlja kognitivne funkcije, ali put do primene kod ljudi – tek predstoji.

Naučnici su napravili značajan korak u razumevanju starenja mozga: eksperimentalni nazalni sprej uspeo je da obnovi pamćenje i kognitivne sposobnosti kod starih laboratorijskih miševa.

Istraživanje se zasniva na primeni tzv. ekstracelularnih vezikula – sićušnih "paketa" koje ćelije koriste za komunikaciju dobijenih iz ljudskih matičnih ćelija. Ove čestice su unete u organizam kroz nos, što im omogućava da relativno direktno stignu do mozga.

Rezultati su bili izuzetni: već nakon kratkog perioda došlo je do značajnog poboljšanja funkcije pamćenja i opšteg stanja mozga. Prema navodima istraživača, efekti su trajali mesecima.

Smanjenje upale kao ključ oporavka

Jedan od glavnih uzroka kognitivnog pada tokom starenja jeste hronična upala u mozgu. Upravo tu ova terapija pokazuje svoj najveći potencijal.

Nazalni sprej je značajno smanjio neuroinflamaciju – proces koji oštećuje neurone i narušava njihovu komunikaciju. Istovremeno, poboljšana je funkcija mitohondrija, "energetskih fabrika" ćelija, što je doprinelo oporavku moždanih funkcija.

Jedan od autora studije objašnjava: "Pokazujemo da starenje mozga može da se preokrene", navodi istraživač, dodajući da bi ovaj pristup mogao da pomogne ljudima da ostanu "mentalno oštri i društveno aktivni".

Obnova pamćenja i ponašanja

U eksperimentima, miševi koji su primili terapiju pokazali su značajno bolje rezultate u testovima pamćenja u poređenju sa netretiranim jedinkama.

Ponašanje životinja takođe se poboljšalo: bili su aktivniji, bolje su prepoznavali okruženje i reagovali sličnije mladim, zdravim miševima.

Ovi rezultati ukazuju da tretman ne utiče samo na jedan aspekt mozga, već na čitav kognitivni sistem.

Iako je istraživanje rađeno na životinjama, njegove implikacije su značajne za bolesti poput Alchajmerove demencije.

Naučnici ističu da trenutne terapije uglavnom samo usporavaju napredovanje bolesti, ali ne mogu da preokrenu oštećenja.

Ovaj novi pristup, međutim, deluje na osnovne mehanizme – smanjuje upalu, poboljšava ćelijsku funkciju i potencijalno obnavlja oštećene neuronske mreže.

Ograničenja i naredni koraci

Uprkos obećavajućim rezultatima, naučnici naglašavaju da je ovo tek rana faza istraživanja.

Terapija još uvek nije testirana na ljudima, a put do kliničke primene može potrajati godinama.

Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se utvrdila bezbednost, optimalne doze i dugoročni efekti.

Kako istraživači ističu, "put ka primeni kod ljudi tek počinje", ali rezultati daju snažan razlog za optimizam.

Da li je ovo početak revolucije u lečenju starenja mozga? Iako je prerano za konačne zaključke, ova studija otvara novu perspektivu: da starenje mozga nije nužno nepovratan proces.

Ako se rezultati potvrde i kod ljudi, jednostavan nazalni sprej mogao bi u budućnosti postati jedan od ključnih alata u borbi protiv demencije i kognitivnog pada.

Do tada, naučna zajednica nastavlja da istražuje – sa sve većom nadom da je preokret u lečenju neurodegenerativnih bolesti na vidiku.