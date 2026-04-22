Slušaj vest

Izraelska vojska je saopštila da su vojnik koji je maljem razbio statuu Isusa Hrista na raspeću u selu u kojem hrišćani žive u južnom Libanui vojnik koji ga je fotografisao kako to radi, osuđeni na 30 dana zatvora i povučeni sa aktivne dužnosti.

Vojska je na društvenoj mreži Iks objavila da je tome prisustvovalo šest vojnika koji nisu sprečili uništavanje statue.

- Istraga je utvrdila da je ponašanje vojnika potpuno odstupalo od naređenja i vrednosti Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Izraelska vojska izražava duboko žaljenje i naglašava da su njene operacije u Libanu usmerene isključivo protiv terorističke organizacije Hezbolah i drugih terorističkih grupa, a ne protiv libanskih civila - piše u objavi izraelske vojske.

Navodi se da su izraelske trupe "u punoj koordinaciji sa lokalnom zajednicom (hrišćana) Debel u južnom Libanu zamenile oštećenu statuu", da su jedinicama data posebna uputstva i da se radi na tome da se ne ponove takvi slučajevi.

Razbijanje statue Isusa su najpre objavili izraelski mediji uz fotografiju vojnika s maljem snimljenu prošlog vikenda, a izraelska vojska potvrdila da je fotografija autentična i da je odmah pokrenula istragu.

Izraelski premijer, ministar spoljnih poslova i Vojska su u ponedeljak osudili uništavanje raspeća.

Rojters je potvrdio da se to dogodilo u u Debelu, jednom od retkih sela na jugu Libana gde su stanovnici ostali tokom izraelske vojne kampanje protiv milicije Hezbolahakoju podržava Iran. Raspeće je bilo u bašti porodice koja živi na rubu sela.

Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu je rekao da je postupak vojnika suprotan jevrejskim vrednostima tolerancije i da će biti kažnjen.

- Bio sam zaprepašćen i ožalošćen kada sam saznao da je vojnik IDF-a oštetio katoličku versku ikonu u južnom Libanu. Najoštrije osuđujem taj čin - napisao je Netanjahu na društvenoj mreži X.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi rekao je na platformi X da su "potrebne brze, ozbiljne i javne posledice" tog čina.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je na toj platformi rekao da su postupci vojnika "sramotni" i izvinio se "svim hrišćanima čija su osećanja povređena."