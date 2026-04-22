DVA IZRAELSKA VOJNIKA U ZATVORU! Kažnjeni zbog razbijanja MALJEM statue raspetog Isusa Hrista na jugu Libana! Jedan snimao, drugi LOMIO, šestoro ih gledalo!
Izraelska vojska je saopštila da su vojnik koji je maljem razbio statuu Isusa Hrista na raspeću u selu u kojem hrišćani žive u južnom Libanui vojnik koji ga je fotografisao kako to radi, osuđeni na 30 dana zatvora i povučeni sa aktivne dužnosti.
Vojska je na društvenoj mreži Iks objavila da je tome prisustvovalo šest vojnika koji nisu sprečili uništavanje statue.
- Istraga je utvrdila da je ponašanje vojnika potpuno odstupalo od naređenja i vrednosti Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Izraelska vojska izražava duboko žaljenje i naglašava da su njene operacije u Libanu usmerene isključivo protiv terorističke organizacije Hezbolah i drugih terorističkih grupa, a ne protiv libanskih civila - piše u objavi izraelske vojske.
Navodi se da su izraelske trupe "u punoj koordinaciji sa lokalnom zajednicom (hrišćana) Debel u južnom Libanu zamenile oštećenu statuu", da su jedinicama data posebna uputstva i da se radi na tome da se ne ponove takvi slučajevi.
Razbijanje statue Isusa su najpre objavili izraelski mediji uz fotografiju vojnika s maljem snimljenu prošlog vikenda, a izraelska vojska potvrdila da je fotografija autentična i da je odmah pokrenula istragu.
Izraelski premijer, ministar spoljnih poslova i Vojska su u ponedeljak osudili uništavanje raspeća.
Rojters je potvrdio da se to dogodilo u u Debelu, jednom od retkih sela na jugu Libana gde su stanovnici ostali tokom izraelske vojne kampanje protiv milicije Hezbolahakoju podržava Iran. Raspeće je bilo u bašti porodice koja živi na rubu sela.
Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu je rekao da je postupak vojnika suprotan jevrejskim vrednostima tolerancije i da će biti kažnjen.
- Bio sam zaprepašćen i ožalošćen kada sam saznao da je vojnik IDF-a oštetio katoličku versku ikonu u južnom Libanu. Najoštrije osuđujem taj čin - napisao je Netanjahu na društvenoj mreži X.
Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi rekao je na platformi X da su "potrebne brze, ozbiljne i javne posledice" tog čina.
Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar je na toj platformi rekao da su postupci vojnika "sramotni" i izvinio se "svim hrišćanima čija su osećanja povređena."
Debel je jedno od desetina sela na jugu Libana koja su sada pod izraelskom okupacijom. Izrael i Liban su se u četvrtak složili oko prekida vatre koji su postigle SAD, a čiji je cilj zaustavljanje borbi između Izraela i Hezbolaha.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)