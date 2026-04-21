Slušaj vest

Američka vojska je značajno istrošila zalihe ključnih projektila tokom rata sa Iranom, što je stvorilo "kratkoročni rizik" da u narednih nekoliko godina ostane bez municije u slučaju novog sukoba. Na to upozoravaju stručnjaci i tri izvora upoznata sa nedavnim internim procenama zaliha Ministarstva odbrane, piše CNN.

Tokom sedam nedelja rata američka vojska je potrošila najmanje 45 odsto svojih preciznih udarnih projektila (Precision Strike Missiles), najmanje polovinu zaliha projektila THAAD za presretanje balističkih raketa, kao i gotovo 50 odsto presretačkih projektila sistema Patriot.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Velika potrošnja

To su podaci iz nove analize Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), a izvori upoznati sa procenama Pentagona navode da se oni u velikoj meri podudaraju sa tajnim podacima o američkim zalihama.

Pentagon je ranije ove godine potpisao niz ugovora za povećanje proizvodnje, ali stručnjaci iz CSIS-a i upućeni izvori kažu da će za nadoknadu potrošenih sistema biti potrebno tri do pet godina, čak i uz povećane kapacitete.

Kratkoročno, SAD verovatno ima dovoljno bombi i projektila za nastavak operacija protiv Irana ako se krhko primirje ne održi. Međutim, analiza CSIS-a zaključuje da preostala količina ključne municije više nije dovoljna za sukob sa protivnikom poput Kine i da će verovatno proći godine pre nego što se zalihe vrate na nivo pre rata.

- Velika potrošnja municije stvorila je period povećane ranjivosti u zapadnom Pacifiku - rekao je za CNN Mark Kansijan, penzionisani pukovnik američkih marinaca i jedan od autora izveštaja CSIS-a.

- Biće potrebno od jedne do četiri godine da se te zalihe obnove, a zatim još nekoliko godina da se prošire na potreban nivo.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Pentagon i Tramp tvrde da problema nema

U izjavi za CNN, glavni portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da vojska "ima sve što joj je potrebno za delovanje u vreme i na mestu koje predsednik odabere".

- Otkako je predsednik Tramp preuzeo dužnost, sproveli smo više uspešnih operacija u svim borbenim komandama, istovremeno osiguravajući da američka vojska poseduje dubok arsenal sposobnosti za zaštitu našeg naroda i naših interesa - kazao je.

Prema analizi i izvorima, američka vojska je takođe potrošila oko 30 odsto svojih projektila Tomahavk, više od 20 odsto dalekometnih projektila vazduh-zemlja JASSM, kao i približno 20 odsto projektila SM-3 i SM-6. Za zamenu tih sistema biće potrebno oko četiri do pet godina.

Računica o potrošenim projektilima u oštroj je suprotnosti sa nedavnom tvrdnjom predsednika Donalda Trampa da SAu ne nedostaje nikakvo naoružanje - iako je istovremeno tražio dodatna sredstva za projektile upravo zbog posledica rata u Iranu na postojeće zalihe.

- Tražimo sredstva iz mnogo razloga, čak i van onoga o čemu govorimo u vezi sa Iranom - rekao je Tramp prošlog meseca, govoreći o zahtevu za dodatnim finansiranjem Pentagona.

- Posebne municije, one najnaprednije, imamo mnogo, ali je čuvamo. To je mala cena koju treba platiti kako bismo osigurali da ostanemo na vrhu.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Zabrinutost u vojsci i Kongresu

Nedavni ugovori Trampove administracije sa privatnim kompanijama trebalo bi da podstaknu proizvodnju, ali izveštaj CSIS-a navodi da su kratkoročne isporuke ključne municije relativno male zbog skromnih narudžbina iz prošlosti.

Pre početka rata, načelnik Združenog generalštaba general Dan Kejn i drugi vojni lideri upozorili su Trampa da bi dugotrajna vojna kampanja mogla da ugrozi američke zalihe oružja, posebno onog namenjenog podršci Izraelu i Ukrajini, o čemu je CNN ranije izveštavao.

Od početka rata, demokrate u Kongresu izražavaju zabrinutost zbog količine potrošene municije i mogućih posledica po američku odbranu na Bliskom istoku i šire.

- Iranci imaju sposobnost da proizvedu mnogo dronova Šahed, kao i balističkih projektila srednjeg i kratkog dometa, a poseduju i ogromne zalihe - rekao je prošlog meseca demokratski senator iz Arizone Mark Keli.