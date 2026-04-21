HITNO SE OGLASIO TRAMP: Otkriva šta će se dogoditi kad istekne poslednji minut primirja s Iranom!
- Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podeljena, što i nije neočekivano, i na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Šehbaza Šarifa iz Pakistana, zatraženo je da obustavimo naš napad na državu Iran, sve dok njihovi lideri i predstavnici ne iznesu jedinstven predlog - naveo je Tramp.
- Stoga sam naložio našoj vojsci da nastavi blokadu i da u svakom drugom pogledu ostane u pripravnosti i spremna, te ću produžiti prekid vatre sve dok njihov predlog ne bude dostavljen i dok se razgovori ne završe, na ovaj ili onaj način - naveo je Tramp.
Podsetimo, za sada je odložen i odlazak potpredsednika SAD Džej Di Vensa za Islamabad, glavni grad Pakistana, na planirane pregovore sa Iranom, javlja CNN pozivajući se na neimenovane izvore.
Očekivalo se da će danas Vens otputovati za Islamabad na pregovore sa delegacijom Irana, a nije poznato kakav je sada plan.
Izvori su naveli CNN-u da je Vens stigao u Belu kuću na sastanak o daljim koracima američke administracije, a tamo su i ministar odbrane SAD Pit Hegset i državni sekretar Marko Rubio.
Za sada nijedan zvaničnik Irana nije potvrdio da će delegacija te države otputovati za Islamabad.
Američki predsednik Donald Tramp je danas izjavio da veruje da će biti postignut dogovor s Iranom i da isključuje mogućnost produženja dvonedeljnog primirja koje ističe sutra, u sredu, spreman da smesta nastavi rat ako ne bude uspeha pregovora.