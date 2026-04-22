TOPOVNJAČA REVOLUCIONARNE GARDE PUCALA NA BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Vatra otvorena bez upozorenja, Teheran: Tako sve dok Amerika ne odblokira iranske luke
Operativni centar za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je jutros da je brod za kontejnerski prevoz pretrpeo "tešku štetu" nakon što mu se približio i pucao na njega brod Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) u Ormuskom moreuzu.
Skaj njuz prenosi da je UKMTO dobio izveštaj o incidentu koji se dogodio na 15 nautičkih milja severoistočno od obale Omana.
- Kapetan broda za kontejnerski prevoz prijavio je da se brodu približila topovnjača IRGC... koja je zatim pucala na brod, što je izazvalo veliku štetu - piše u saopštenju i dodaje da topovnjača nije kontaktirala teretni brod pre otvaranja vatre.
Navodi se da su vi članovi posade na bezbednom.
U iranskim državnim vestima napad je opisan kao "mera sprovođenja zakona".
Portparol Hatam al Anbije, Centralnog štaba oružanih snaga Irana, kazao je to u izjavi novinskoj agenciji Fars.
- Dok SAD ne ukinu ograničenja na potpunu slobodu kretanja brodova iz Irana i ka Iranu, Ormuski moreuz će ostati pod strogom kontrolom i situacija će ostati kakva jeste - poručio je on.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)