Operativni centar za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je jutros da je brod za kontejnerski prevoz pretrpeo "tešku štetu" nakon što mu se približio i pucao na njega brod Korpusa iranske revolucionarne garde (IRGC) u Ormuskom moreuzu.

Skaj njuz prenosi da je UKMTO dobio izveštaj o incidentu koji se dogodio na 15 nautičkih milja severoistočno od obale Omana.

- Kapetan broda za kontejnerski prevoz prijavio je da se brodu približila topovnjača IRGC... koja je zatim pucala na brod, što je izazvalo veliku štetu - piše u saopštenju i dodaje da topovnjača nije kontaktirala teretni brod pre otvaranja vatre.

Navodi se da su vi članovi posade na bezbednom.

U iranskim državnim vestima napad je opisan kao "mera sprovođenja zakona".

Portparol Hatam al Anbije, Centralnog štaba oružanih snaga Irana, kazao je to u izjavi novinskoj agenciji Fars.

- Dok SAD ne ukinu ograničenja na potpunu slobodu kretanja brodova iz Irana i ka Iranu, Ormuski moreuz će ostati pod strogom kontrolom i situacija će ostati kakva jeste - poručio je on.

