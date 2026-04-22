(KMG) -- Kancelarija za informisanje pri Državnom savetu Kine održala je danas konferenciju za novinare, posvećenu razvoju industrije i informatizacije u prvom tromesečju ove godine.

Džang Junming, zamenik ministra industrije i informacionih tehnologija, izjavio je na konferenciji da je industrija stabilno funkcionisala i napredovala u prvom kvartalu, sa dodatno ubrzanim razvojnim zamahom.

U prvom tromesečju ove godine, dodata vrednost industrijskih preduzeća iznad određene veličine povećana je za 6,1 odsto, u odnosu na isti period prošle godine. Svaka od 31 provincije u zemlji ostvarila je pozitivan rast, a industrija je doprinela ekonomskom rastu sa skoro 40 odsto. Prihodi sektora softvera i informaciono-tehnoloških usluga porasli su u januaru i februaru za 11,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Džang je precizirao da je zemlja promovisala duboku integraciju tehnoloških i industrijskih inovacija i ubrzala transformaciju inovativnih dostignuća u stvarne proizvodne snage. U prvom kvartalu objavljena su 304 industrijska standarda, radi unapređenja tradicionalnih industrija, rasta novorastućih industrija i rasporeda budućih industrija.

On je istakao da je u prvom kvartalu ove godine objavljena prva grupa od 16 gradova za stvaranje nacionalnih demonstracionih zona nove industrijalizacije, dok je ukupan broj nacionalnih visokotehnoloških zona porastao na 179. Kineska medijska grupa