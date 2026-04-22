Slušaj vest

Sukobi na Bliskom istoku ponovo su eskalirali, produbljujući već dugotrajnu nestabilnost u regionu i izazivajući zabrinutost međunarodne zajednice. Intenzivne borbe, koje su izbile nakon niza političkih i bezbednosnih tenzija, dovele su do velikih ljudskih gubitaka i razaranja infrastrukture. Svetski lideri pozivaju na hitnu deeskalaciju i pronalaženje diplomatskog rešenja, dok humanitarne organizacije upozoravaju na sve težu situaciju za civile pogođene ratnim dejstvima.

Gostujući u emisiji "Redakcija" stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, general u penziji Stanko Vasiljević i politikolog Vladimir Kljajić analizirali su aktuelnu situaciju na Bliskom istoku koja se eskalira iz dana u dan i upozorili na drastične posledice na ekonomiju sveta.

- Mnogo je lakše sedeti sa strane i kritikovati dok ne dajete nikakva rešenja, predsednik Tramp sada radi nešto što se od njega očekivalo da će uraditi mnogo ranije, imajući u vidu da Iran projektuje nestabilnost na čitav region, to se videlo i u samoj odluci kada su sve države Bliskog istoka glasale za tu rezoluciju kojoj se osuđuju iranski napadi na hotele, ambasade i ostale objekte. Ono što je ključno ovde, jeste to što je region ujedninjen, ujedinjeni su za to da se sruši vlast u Iranu - rekao je Kljajić.

On navodi da je Iran tokom sukoba napadao Ujedninjene Arapske Emirate više od Izraela, što kako kaže, pokazuje da su oni njima trn u oku.

- Skoro je uhapšeno 20 ljudi u Dubaiju zbog toga što su planirali teroristički napad a plaćeni su i finansirani od strane Irana. Nestabilnost koju Iran projektuje ne škodi samo Izraelu već celom regionu. Prestolonaslednik iz Sjedinjenih Arapskih Emirata je 2018. godina za ajatolaha rekao da je novi Hitler. Da se zmiji mora odseći glava je rekao vladar Bahreina, što pokazuje da je čitav region svestan opasnosti od strane Irana. Pitanje je dokle su oni spremni da idu jer je ova cena skupa i za njih - objasnio je Kljajić.

On navodi da će postojati mogućnost da se otvore ekonomske prilikle za čitav region kao i za sam Iran ukoliko se vlast u njemu zameni za onu koja ima drugačiju politiku. Kako kaže, trenutna vlast želi " smrt Americi, smrt Izraelu i smrt svima koji nisu uz njih."

Vladimir Kljajić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Iran nema drugu opciju osim da nastavlja ovaj sukob, to su i Amerikanci znali vrlo dobro. Time ulazimo u jednu dublju krizu. Iran neće da se oslobodi svog nuklearnog potencijala osim ako ih Američke trupe napadnu sa kopna ali to bi bila jedna samoubilačka misija za njih. Iran je takođe i mnogo veća država nego što su to bili Irak, Vietnam i ostale - navodi Kapor.

- Evropske kompanije su već smanjile i ukinule neke letove i to će se nažalost nastaviti u budućnosti. Ukoliko Tramp zaista uništi Iranske elektrane, to će biti kršenje međunarodnom ratnog prava a nekim Evropskim državama je zapravo stalo do njega i to je jedino što održava međunarodni poredak. Administraciju Bele kuće to ne interesuje, nju interesuju njihovi lični interesi pre svega, to je nažalost po cenu ljudskih života - objašnjava Kapor.

Kako kaže, trenutni sukobi će se definitivno odraziti na sledeće izbore u SAD-u koji su u novembru.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Amerika neće isplatiti odštetu nikome kome ne bude želela da je isplati. Veliki rade ono što žele a mali ono što moraju, to je stara izreka. Iran geografski nije mali, ima Rusiju i Kinu za saveznike ali nije za očekivati da oni svojom vojskom brane Iran. Sporazum koji postoji između tih zemalja ne obuhvata to. Oni Iranu pružaju pomoć vezanu za satelite, obaveštajnu pomoći i čak i pomoć vezanu za oružje. To je prostor u kome se prelamaju geopolitički interesi - kaže Vasiljević.

On navodi da rukovodstvo mora da se promeni i u Izraelu i u Iranu kako bi došlo do pomaka.

- Može doći do gađanja infrastrukture što je ratni zločin, Amerikanci se međutim ne sekiraju za to. Mi smo to doživeli na našoj koži, gađali su naše bolnice i sećam se da nisu dali kiseonik za Banjalučke bebe. Gađali su i našu hemijsku industriju, manastire, vozove u povratku...Nemoguće je da ne vide da su određene stvari civilni ciljevi - rekao je Vasiljević.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs