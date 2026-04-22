(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) KRALJU MATADORA BIK PROBUŠIO REKTUM! Horor prizor iz španske koride, zastrašujuće šta je uradio samo dan pre
Jedan od najslavnijih španskih matadora opisao je "nesnosan" trenutak kada mu je bik zario rog u telo, samo dan nakon što se šalio na račun toga da bi zver mogla da ga probode.
Morante de la Puebla, naširoko slavljen kao "kralj toreadora", oporavlja se u bolnici Vijamed nakon što je u nedelju hitno iznesen iz prepune arene Maestransa u Sevilji.
Toreador se suočio sa bikom koji se postavio na vrlo opasno mesto u areni kada se incident odigrao. Pokušavajući da izvede smeo manevar, nije uspeo na vreme da podigne ruke, ostavivši sebe nezaštićenim.
Životinja je ignorisala zamah plašta i napala, uhvativši ga otpozadi u visini kukova, pre nego što mu je zarila rog u telo i probušila rektum.
"Najbolnije ubadanje koje sam ikada osetio"
Govoreći iz bolničkog kreveta nakon što je premešten sa intenzivne nege, Morante je rekao: "Bilo je to najbolnije ubadanje koje sam ikada doživeo. Uf, bilo je nesnosno. Osetio sam ga kako traži krv"
Takođe je priznao strah koji je osetio neposredno nakon napada.
- To je bez sumnje najbolnije ubadanje rogom koje sam pretrpeo u karijeri. Trpeo sam ogroman bol, a bio sam i veoma uplašen jer sam video da me je bik dohvatio, i mislio sam da jako krvarim. Kada sam stigao u ambulantu i video da je krvarenje minimalno, prilično sam se opustio. Ali je užasno bolelo. Bik je izašao slobodno, a kada se namestio u centru arene, krenuo sam na njega. Oborio me je - rekao je Morante.
- Imao sam tešku noć, vrlo malo sam spavao, ali da budem iskren, nisam trpeo prevelike bolove. Moraću da ostanem u ovakvom stanju nekoliko dana, bez hrane, i nadam se da ću sve to pregurati uz malo strpljenja - dodao je on.
Podsećamo da snimak može biti uznemirujuć!
Povrede anusa, kompikovana operacija i oporavak
Zvanični medicinski izveštaj navodi detalje o dubokoj rani u blizini anusa, sa oštećenjem mišića sfinktera i perforacijom zida rektuma.
Hirurzi su izveli opsežan zahvat kako bi sanirali unutrašnja oštećenja, što je uključivalo čišćenje rane, rekonstrukciju zahvaćenog tkiva i postavljanje drenaže u cilju sprečavanja infekcije.
Doktor Oktavio Mulet, koji ga je operisao, rekao je da je povreda bila posebno složena zbog mesta na kom se nalazi.
- Ubadanje je izazvalo složene povrede, mnogo složenije u odnosu na samu težinu ubadanja. Nalazi se u analnom predelu, rektumu. Bila je neophodna popravka sfinktera, što samu proceduru čini komplikovanijom - objasnio je.
Takođe je isključio druge povrede u lumbalnom delu, do rezultata daljih radioloških testova.
Morante ostaje na intravenskoj terapiji i neće moći da jede nekoliko dana dok lekari drže pod kontrolom rizik od infekcije.
Planirano je uvođenje centralnog venskog katetera za parenteralnu ishranu, kako bi se hranljive materije dopremale direktno u njegov krvotok.
- Nikada mi to ranije nisu radili, ali kažu da se sprovodi pomoću katetera koji stiže do veće vene kako bi hrana mnogo bolje prolazila - rekao je toreador.
Uprkos ovom iskušenju, opisan je kao smiren čovek koji je dočekivao posetioce sa umornim osmehom, svestan svoje nelagode.
- Plašio sam se da će biti mnogo krvi - dodao je Morante.
Očekuje se da će ostati u bolnici najmanje nedelju dana, dok se svet borbi sa bikovima i dalje oporavlja od šoka izazvanog ovim incidentom.
(Kurir.rs/DailyMail)