Bela kuća priprema svojevrsni spisak "dobrih i loših" članica NATO-a, a administracija predsednika Donalda Trampa traži načine da kazni saveznice koje su odbile da podrže rat u Iranu, piše Politiko.

Taj potez, na kojem su zvaničnici radili uoči posete generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea Vašingtonu ovog meseca, najnoviji je znak da Tramp namerava da sprovede svoje pretnje u delo protiv članica koje ne smatra "uzornim saveznicama".

Američka administracija sprovodi detaljan pregled doprinosa svake članice savezu i njihovo svrstavanje u kategorije, potvrdila su tri evropska diplomata i jedan američki odbrambeni zvaničnik upoznat sa planom. Reč je o novom pritisku na već zategnute odnose unutar NATO-a, koje su dodatno uzdrmali Trampovi potezi, od pokušaja aneksije Grenlanda do pretnji potpunim povlačenjem iz pakta.

Tramp i Rute

Američki ministar rata Pit Hegset izneo je sličnu ideju u decembru prošle godine.

"Uzorni saveznici koji se više potrude, poput Izraela, Južne Koreje, Poljske, sve više i Nemačke, baltičkih zemalja i drugih, uživaće našu posebnu naklonost. Saveznici koji i dalje ne ispunjavaju svoj deo obaveza u kolektivnoj odbrani snosiće posledice", rekao je Hegset tada.

Jedan diplomata potvrdio je da novi plan izgleda kao nastavak te logike.

"Bela kuća ima nekakav dokument o 'dobrima i lošima', pa je to očigledno sličan način razmišljanja", rekao je.

Foto: DIA TV/Shutterstock

Nejasne posledice i nagrade

Administracija drži detalje u tajnosti, a zvaničnici nisu pojasnili kakve bi konkretne povlastice ili kazne mogle biti uvedene.

"Ne deluje da imaju baš razrađene ideje kada je reč o kažnjavanju loših saveznika", rekao je jedan evropski zvaničnik.

Kao jedna od opcija pominje se preraspodela američkih trupa, ali bi to u praksi značilo njihovo premeštanje iz jedne zemlje u drugu, što je skupo i dugotrajno.

Mogući dobitnici

Rumunija i Poljska se pominju kao potencijalni dobitnici, jer imaju dobre odnose sa Trampom i bile bi otvorene za veće američko vojno prisustvo.

Poljska već pokriva gotovo sve troškove američkih trupa na svojoj teritoriji, dok rumunska baza Mihail Kogălniceanu ima kapacitete za dodatne snage.

Kurir.rs/Politiko

