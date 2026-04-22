Slušaj vest

Mlada učiteljica iz Skadra, Migena Salihi, preminula je samo nekoliko dana nakon što je prvi put postala majka i nekoliko sati nakon što je apelovala na sve Albance da daju krv, zbog zdravstvenih komplikacija.

Migena je postala majka devojčica bliznakinja, ali sreća nije bila na njenoj strani, jer je tragično preminula nekoliko dana nakon njihovog rođenja, ne uspevši da uživa u njima.

Pre samo četiri godine Migen se verila za Noela i počeli su da grade zajednički život.

Diplomirala je kao nastavnica geografije na Univerzitetu u Skadru, dok je obavljala svoju profesiju nastavnice.

Migena Salihi Foto: Facebook

- Danas smo izgubili jednu od najenergičnijih devojaka, jednu od fantastičnih devojaka ovog grada. Super aktivnu, porodično orijentisanu devojku i primer u društvu. Bez reči smo, ne možemo da verujemo! Migena, mnogo smo te voleli… - napisao je aktivista Mirsad Baša u objavi na Fejsbuku povodm smrti mlade nastavnice.

Prema navodima albanskih medija, Migenino zdravstveno stanje pogoršalo se odmah nakon porođaja, što je učinilo neophodnim hitno dobijanje krvi grupe 0 negativne.

Uprkos činjenici da se poziv za pomoć brzo proširio društvenim mrežama, mobilizaciji desetina građana koji su se odazvali apelu, kao i naporima lekara, za Migenu nije bilo spasa.