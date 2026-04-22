Predsednik SAD Donald Trampoglasio se na mreži Truth Social, apovodom devojaka čije pomilovanje je zahtevao od Irana tvrdeći da se sprema njihovo pogubljenje.

"Dobre vesti! Upravo sam obavešten da osam žena demonstranata, koje je trebalo da budu pogubljene večeras u Iranu, neće biti ubijene. Četiri će biti odmah puštene na slobodu, a četiri će biti osuđene na mesec dana zatvora", napisao je Tramp.

"Veoma cenim što su Iran i njegovi lideri poštovali moj zahtev, kao predsednika Sjedinjenih Država, i obustavili planirano pogubljenje. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp.

Američki predsednik uputio je u utorak Iranu zahtev da pusti na slobodu osam devojaka koje je Teheran navodno planirao da pogubi.

"Iranskim liderima, koji će uskoro pregovarati sa mojim predstavnicima - veoma bih cenio oslobađanje ovih žena. Siguran sam da će poštovati činjenicu da ste to učinili. Molim vas, nemojte im nauditi! Bio bi to odličan početak naših pregovora!!! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Tramp je istovremeno objavio i fotografiju osam mladih žena, među kojima ima i maloletnih devojaka.

Kurir.rs/Agencije

