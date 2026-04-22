Predsednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf izjavio je da „potpuno primirje ima smisla samo ako se ne krši“, upozoravajući na američku pomorsku blokadu iranskih brodova u Ormuskom moreuzu, čiji je prekid uslov za Teheran bez kojeg ne može biti sporazuma.

„Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće uz tako očigledno kršenje primirja“, rekao je Galibaf, jedan od ključnih pregovarača i uticajnih političkih ličnosti u Iranu.

Sjedinjene Američke Države su odbile da ukinu blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Iran je potom povukao svoju kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, optužujući SAD da krše uslove važećeg primirja.

Istovremeno, kako je ranije objavljeno, Iran je napao tri broda u moreuzu i tvrdi da je zaplenio dva, što dodatno obeshrabruje međunarodni pomorski saobraćaj u tom području.

Galibaf je takođe istakao da, pored ukidanja američke pomorske blokade, Izrael mora da garantuje i pouzdan prekid vatre u Libanu kao preduslov za postizanje trajnog mira.