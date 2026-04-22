Slučaj Elefterije Đakumaki (43) u Iraklionu, na Kritu, imao je tragičan kraj. Žena je, čiji je nestanak prijavljen u nedelju ujutru, pronađena je mrtva na zadnjem sedištu svog automobila. Za ubistvo je osumnjičen njen bivši partner, koji je potom izvršio samoubistvo.

Prema izveštaju, policije sumnja da se par sastao u crkvi Agios Pantelejmonas, samo 200 metara od poslednjeg mesta gde je žena viđena kako vozi svoj automobil, da su se posvađali u automobili, a da ju je zatim muškarac ubio i stavio na zadnje sedište.

Ubio je u automobilu

Policijski izvori izveštavaju da je bivši partner, nakon što je ubio ženu u njenom automobilu, koji je potom odvezao na napuštenu lokaciju, pre nego što je sebi oduzeo život.

Kako je njen sin izjavio, par je doživeo veliku napetost pre razdvajanja, što je sve scenarije oko njenog nestanka učinilo izuzetno verovatnim.

U početku, potraga za ženom, uz pomoć dresiranih pasa, bila je usmerena na planinski masiv planine Juhtas, međutim, automobil se nalazio na drugoj lokaciji.

Zanimljivo je i da je nestala žena, u nedelju u 19 časova, poslala SMS poruku svojoj ćerki, obaveštavajući je da ide u vožnju i da neće zakasniti, a poruku je ćerka dobila sledećeg jutra. Kako sin opisuje, čim je poruka primljena, pokušali su da majku kontaktiraju telefonom, međutim, do kontakta nije došlo.

Ubio se u crkvi u koju su išli

Mediji prenose da je Elefterijin četrdesetogodišnji bivši dečko pronađen mrtav juče u kapeli Panagija Kardiotisa, u crkvi proroka Ilije, mestu koje je često posećivao sa njom dok su bili u vezi. Prema informacijama, popeo se kaldrmisanom stazom iznad kapele i u udubljenju u steni među ikonama svetaca, pucao je u sebe kratkocevnom sačmaricom.