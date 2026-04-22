Iranski predsednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države za „beskrajnu licemernu retoriku“ i rekao da su američka blokada, pretnje i, kako tvrdi, kršenje preuzetih obaveza glavne prepreke stvarnim pregovorima između dve zemlje.

U objavi na društvenoj mreži X, Pezeškijan je napomenuo da Iran „podržava dijalog i sporazum i nastavlja da to čini“, ali je dodao da „svet vidi kontradikciju između izjava i postupaka“ američke strane.

Njegove izjave dolaze nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio produženje primirja sa Iranom, uz održavanje američke pomorske blokade iranskih luka.

Sličnu poruku poslao je i predsednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf, koji je naglasio da „potpuno primirje ima smisla samo ako se ne krši“, upozoravajući posebno na američku blokadu iranskih brodova u području Ormuskog moreuza.

„Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza je nemoguće uz tako očigledno kršenje primirja“, rekao je Galibaf, jedan od ključnih pregovarača u iranskom političkom rukovodstvu.

Sjedinjene Američke Države su odbile da ukinu blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka, nakon čega je Iran povukao svoju kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, optužujući Vašington za kršenje uslova primirja.

Tenzije su dodatno porasle nakon što je Iran napao tri teretna broda u moreuzu i objavio da je zaplenio dva, što je dodatno odvratilo međunarodni pomorski saobraćaj od prolaska kroz ovaj ključni globalni plovni put.

U takvim okolnostima, izgledi za nastavak pregovora ostaju neizvesni, dok Teheran insistira da bez ukidanja blokade i prekida pritiska nema uslova za ozbiljan diplomatski napredak.