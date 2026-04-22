Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog može biti održan samo radi finalizacije sporazuma između dve zemlje, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Glavna stvar je svrha sastanka. Koja bi bila svrha sastanka? Putin je rekao da je spreman da se sastane u Moskvi u bilo kom trenutku. Glavno je da postoji svrha sastanka, i glavno je da sastanak bude produktivan, i to može biti samo u svrhu finalizacije sporazuma", rekao je Peskov, a prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, Kremlj je spreman da se sastane sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom "već sutra", ističući da su njih dvojica "uvek dobrodošli" u Rusiju.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prethodno je istakao da još nema konkretnog vremenskog okvira za dolazak Vitkofa i Kušnera u Moskvu.

"Njujork tajms" je ranije preneo da Vašington planira novu posetu Kušnera i Vitkofa Rusiji, nakon čega bi trebalo da posete Kijev.

Od početka godine, delegacije Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održale su tri runde pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini, pri čemu je poslednja runda održana sredinom februara.

Kako se navodi, izbijanje rata SAD i Izraela protiv Irana krajem februara dovelo je do prekida ovih pregovora.

Još nisu najavljeni konkretni datumi za eventualne naredne runde.

Kurir.rs/RIA Novosti

