Porodica iz mađarskog grada Kiškunhalaša nestala je bez traga, a policija intenzivno traga za ocem Atilom Haskom i njegove tri ćerke. Slučaj je uznemirio javnost, dok se i dalje ne zna gde su i šta se tačno dogodilo.

Naime, kuća u Kiškunhalašu, na nekih 40 kilometara od Subotice, u kojoj je Atila Hasko živeo sa svoje tri ćerke, Lilijen (8), Evelin (11) i Ivet (17), sada stoji prazna, jer je cela porodica nestala preko noći — nisu se nikome javili, niti rekli da planiraju da se sele, dok je majka prijavila nestanak policiji nakon što nije mogla da kontaktira svoje ćerke.

- Ne znamo šta se dogodilo. Majka Anita i otac Atila su se razveli pre pet godina, a devojčice su ostale sa ocem. Najstarija ćerka, srednjoškolka Ivet, jahala je konje sa našom ćerkom, tako smo ih poznavali - rekao je poznanik porodice za Blik i dodao:

- Ovde, u Halašu, svi su šokirani što su nestali u trenutku, ni deca nisu pričala o tome, mislim da je to morala biti iznenadna odluka, nadam se da su dobro.

Nestala četvoročlana porodica u Mađarskoj Foto: Police.hu

Policijska uprava Kiškunhalaša je prvobitno pokrenula postupak zbog nestanka troje dece, koji je kasnije dopunjen poternicom za ocem kada su informacije dobijene tokom postupka ukazivale da je on decu odveo na nepoznato mesto.

- Imao je svako pravo da to uradi jer mu je sud dodelio starateljstvo nad decom, učestvovao je u svakodnevnom životu devojčica, a Anita je takođe priznala da je Atila bio veoma dobar otac - rekla je jedna od majčinih prijateljica, Beata.

Kako se dodaje, otac je, prema pretpostavkama, imao finansijske probleme, što su rekli i poznanici.

- Ovde se priča da je otac zapao u neke finansijske probleme, zbog čega je morao da pobegne, to bi moglo biti u pozadini, ali niko to nije potvrdio, čak ni vlasti, ali ako nema rešenja, ljudi počinju da ogovaraju. A rešenja nema, samo činjenica: otac i tri devojčice se vode kao nestali već deset dana.

Otac koji je nestao sa tri ćerke u Mađarskoj Foto: Police.hu

- Ne znamo pozadinu, ali iza takvog porodičnog nestanka obično stoji finansijska stvar ili nova veza, ako policija nije pronašla nikakve informacije koje bi ukazivale na to da otac iz nekog razloga beži i poveo decu sa sobom - analizirao je slučaj Laslo Molnar, penzionisani policajac i bivši predavač gađanja.

Kako je dodao, postoji razlog za zabrinutost što se nikome nisu javili već nekoliko dana.

- Otac voli svoju decu, prema svedočenjima poznanika, kažu da ih ne bi povredio, ali zbog čega su otišle, ili čak pobegle, ne zna se. Nadam se da će, ako su u nevolji, odmah zatražiti pomoć od policije, a ako su negde započele novi život, barem obavestiti majku, jer čak i ako ona ne odgaja devojčice, ima pravo da zna gde su i kako su.