Kao rezultat ukrajinskih napada dronovima na luke i rafinerije,Rusija je bila primorana da smanji proizvodnju nafte, što predstavlja najveći pad u poslednjih šest godina.

Ova situacija značajno utiče na rusku ekonomiju, koja je u velikoj meri zavisna od izvoza nafte.

Ukrajinski napadi dronovima utiču na ruske luke

Rusija je drugi najveći izvoznik sirove nafte u svetu, a prihodi od izvoza nafte čine oko 25 odsto ruskog budžeta. U aprilu je, nakon serije masovnih ukrajinskih napada dronovima na ruske luke i rafinerije, proizvodnja nafte pala za 300.000–400.000 barela dnevno u poređenju sa nivoima zabeleženim u prvom kvartalu 2026. godine.

Povećana aktivnost ukrajinskih dronova

Prema ruskim medijima, u martu je oboreno 11.211 ukrajinskih dronova — skoro duplo više nego u februaru. Ovaj porast aktivnosti povezan je sa učestalim napadima na ruske izvozne luke. Luke u Lenjingradskoj oblasti, luka Primorsk na Baltičkom moru i luka Novorosijsk na Crnom moru su sve bile pogođene.

Foto: Smityuk Yuri / TASS / Profimedia

Oštećenje naftovoda Družba

Još jedan razlog za pad izvoza je oštećenje naftovoda Družba, koji je transportovao sirovu naftu u Mađarsku i Slovačku. Analitičari iz Međunarodne agencije za energiju (IEA) procenjuju da će do kraja godine Rusija isporučivati 120.000 barela nafte dnevno manje nego što to čini trenutno, uzimajući u obzir oštećenja na lukama i energetskoj infrastrukturi.

Globalna energetska kriza i ruski interesi

Pad proizvodnje delimično se nadoknađuje energetskom krizom izazvanom ratom u Iranu i blokadom Ormuskog moreuza. Ruski ministar finansija Anton Siluanov očekuje da će povećane globalne cene goriva pomoći u smanjenju budžetskog deficita. Zbog toga bi u interesu Rusije bilo da održi trenutnu neizvesnost na tržištu nafte izazvanu smanjenim kapacitetom u Ormuskom moreuzu. Nasuprot tome, trajni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bi radio na štetu Moskve.

Ova situacija pokazuje kako geopolitički događaji mogu značajno uticati na globalnu ekonomiju i tržišta energije. Pitanje je kako će Rusija i druge zemlje reagovati na ove izazove u narednim mesecima.