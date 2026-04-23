Nastavljen tranzit ruske nafte ka Slovačkoj preko Ukrajine, isporuke bile obustavljene od januara
OBJAVA MINISTARKE EKONOMIJE DENISE SAKOVE
NASTAVLJEN TRANZIT RUSKE NAFTE KA SLOVAČKOJ PREKO UKRAJINE! Kijev popravio oštećeni naftovod "Družba", dotok Bratislavi bio prekinut od januara
Nastavljen je tranzit ruske nafte ka Slovačkoj preko Ukrajine kroz naftovod "Družba", potvrdila je danas slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova.
Noćas u 2.00 tranzit je nastavljen posle tri meseca.
Dve zemlje su optužile Ukrajinu da nije popravila oštećeni naftovod.
Mađarska je blokirala zajam Evropske unije ratom razorenoj Ukrajini, dok Slovačka nije podržala nove sankcije protiv Rusije dok se isporuke ne nastave.
