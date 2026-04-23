Nastavljen je tranzit ruske nafte ka Slovačkoj preko Ukrajine kroz naftovod "Družba", potvrdila je danas slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova.

Noćas u 2.00 tranzit je nastavljen posle tri meseca.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj bile su obustavljene u januaru.

Za razliku od većine ostatka EU, Mađarska i Slovačka zavise od Rusije za svoje energetske potrebe.

Dve zemlje su optužile Ukrajinu da nije popravila oštećeni naftovod.

Mađarska je blokirala zajam Evropske unije ratom razorenoj Ukrajini, dok Slovačka nije podržala nove sankcije protiv Rusije dok se isporuke ne nastave.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaPRORADIO NAFTOVOD DRUŽBA, BUDIMPEŠTA POVUKLA ODLUKU! Ukrajini odobren zajam od 90 milijardi evra iz EU, evo kada se očekuju prve isporuke ruskog gasa Mađarskoj
shutterstock-590235038.jpg
PlanetaUKRAJINA POPRAVILA NAFTOVOD DRUŽBA: Zelenski se nada da će time odblokirati zajam Evropske unije od 90 milijardi evra!
Volodimir Zelenski
PlanetaOGROMAN PROBLEM ZA RUSIJU: Ukrajinski dronovi doveli do najvećeg pada proizvodnje nafte u poslednjih šest godina
shutterstock-2144732197.jpg
PlanetaNIŠTA OD SKOROG SUSRETA PUTINA I ZELENSKOG! Peskov: Sastanak može biti održan samo zbog konačnog mirovnog sporazuma
Volodimir Zelenski Vladimir Putin