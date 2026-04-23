Porodica je živela u kući u predgrađu Kiškunhalaša više od dve i po decenije, ali se onda nešto promenilo. Anita, majka devojčica, se odselila, a Atila je ostao u kući sa decom.

Otac je sam odgajao devojčice, nad kojima je imao starateljstvo.

Nakon što se ocu i devojčicama izgubio svaki trag pre dve nedelje, majka je prijavila nestanak policiji. Prema nepotvrđenim informacijama, muškarac je imao finansijske poteškoće, zbog čega je pobegao.

On je ranije bio osuđivan za ekonomski kriminal i, pre nestanka, živeo je sa decom na farmi u županiji Bač-Kiškun. Farma se nalazi na obodu Sanka, odakle su otac i njegove tri ćerke nestali bez traga i od tada ih niko nije video.

Uznemirena majka podelila je sa medijima detalje komplikovane porodične istorije. Anita je za novine rekla da iako smatra svog muža dobrim ocem, i dalje oseća da ima sve razloge za zabrinutost.

Tenzije u odgajanju dece

Tokom njihovih 26 godina braka, značajne razlike postajale su sve više očigledne. Njih dvoje nisu se slagali oko metoda roditeljstva, između ostalog. Dešavalo se da je Anita zamolila jednu od svojih ćerki da sredi njenu sobu, nakon čega bi Atila demonstrativno to uradio umesto deteta i rekao da njegova žena nema pravo da zahteva takve stvari od tinejdžerke.

Ona je otkrila da ovo nije prvi put da je Atila nestao sa decom, a Anita je otkrila detalje.

- Još uvek smo živeli u Budimpešti kada sam se vraćala kući sa kursa plesa, a Atila me je telefonom obavestio šta da očekujem. Došla sam u praznu kuću, a moj muž je nedeljama odbijao da mi kaže gde su otišli. Uzalud sam išla u policiju, ali su mi rekli da će, pošto se moj muž i ja nismo razveli, Atila može odvesti decu gde god želi - rekla je Anita.

Posle nekog vremena, Atila je odveo suprugu na farmu gde se uselio sa decom i zamolio je da i ona pređe da živi sa njima. Žena je to odbila, navodeći da je izgubila poverenje u njega, i ostala je u Budimpešti, piše list Bors.

Koverta na kapiji otkrila sve

- Jednog dana, na kapiji je bila okačena koverta na kojoj je pisali: "Dragi stanari, platite!". Tako sam saznala da kuća nije ni naša. Naravno, Atila je ranije pomenuo da mu je bankovni račun blokiran i da nikakva imovina ne može biti na njegovo ime, ali je uvek govorio da ne moram da brinem o tome jer možemo da verujemo vlasniku koji je registrovan na papiru - rekla je Anita.

Anita je posle nekog vremena upoznala jednog muškarca i iznajmila novi stan sa njim u Kečkemetu kako bi bila bliže deci. Atila je kupio životinje za farmu, emue, konje i gekone, i rekao devojčicama da je njihova majka već srećna u svojoj novoj vezi, ali da će njihove životinje uginuti bez njihove brige. Par se složio da deca ostanu sa ocem i majkom naizmenično svake nedelje.

Ovo je dobro funkcionisalo neko vreme.

Misterija je zašto čovek nije poveo sina sa sobom. Odveo je sedmogodišnje dete kod jednog od svojih drugova iz razreda, čiji su se roditelji kasnije sećali kao da se Atila opraštao od njih. Majka dece je u međuvremenu saznala i da ugovor o zakupu farme nije sadržao Atilino ime, već ime najstarije ćerke. Životinje su prodate ili napuštene u međuvremenu.