Slovačka i Mađarska su objavile da ponovo dobijaju rusku sirovu naftu preko naftovoda "Družba", posle višemesečne pauze tokom koje je Budimpešta blokirala ključni kredit Ukrajini.

U januaru je naftovod Družba postao jedan od politički najosetljivijih infrastrukturnih objekata u Evropi posle obustave isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, za šta je Ukrajina okrivila ruski vazdušni napad.

U sredu je energija ponovo počela da teče kroz ukrajinski deo gasovoda, što je navelo Mađarsku da povuče svoj veto na zajam EU Ukrajini od 90 milijardi evra. Slovačka je potvrdila dolazak nafte rano u četvrtak, a zatim i mađarska naftna kompanija MOL. „Isporuka sirove nafte kroz naftovod Družba Mađarskoj i Slovačkoj je tako nastavljena, nakon pauze od skoro tri meseca“, navodi se u saopštenju MOL-a.

Slovačka je saopštila da očekuje da će do kraja aprila dobiti 119.000 tona nafte kroz cevovod, javio je Rojters. Ukrajina je tvrdila da je prekid nastao zbog oštećenja cevovoda, dok su je Mađarska i Slovačka optužile za kašnjenje.

„Nafta je korišćena kao sredstvo u geopolitičkoj borbi“

Slovački premijer Robert Fico, koji održava bliske odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, rekao je da pozdravlja ponovno otvaranje gasovoda, ali i da veruje da je to dokaz da je blokada bila politički motivisana.

„Verujem da je juče i danas uspostavljen ozbiljan odnos između Ukrajine i Evropske unije kroz sporazume postignute o kreditu i otvaranju naftovoda Družba“, rekao je on novinarima. „Verujem da otvaranje Družbe jutros u dva sata potvrđuje da naftovod nije oštećen... i da su naftovod i nafta korišćeni kao sredstvo u geopolitičkoj borbi“.

Nije bilo nezavisne potvrde štete, ali je EU podržala tvrdnje Ukrajine da su ruske snage pogodile cevovod, javlja Rojters. Mađarska i Slovačka ostaju zavisne od ruske nafte i gasa i bore se da održe snabdevanje uprkos naporima EU da prekine uvoz ruske energije nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.