Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas konačnu potvrdu Evropske unije o zajmu od 90 milijardi evra njegovoj zemlji.

Ovaj zajam „će ojačati našu vojsku, učiniti Ukrajinu otpornijom i omogućiti nam da ispunimo svoje društvene obaveze prema Ukrajincima“, napomenuo je on u objavi na Fejsbuku.

„Važno je da Ukrajina dobije ovaj nivo finansijske sigurnosti nakon više od četiri godine rata u punom obimu“, dodao je.

U poruci zahvalnosti na društvenoj mreži X, ministar energetike Denis Šmihal je naglasio da će kredit doprineti energetskoj bezbednosti zemlje i izrazio želju da se prve isplate izvrše već u maju. „Ova sredstva će nam pomoći da održimo energetski sistem, zaštitimo kritičnu infrastrukturu i ubrzamo rekonstrukciju“, rekao je.

Ukrajinski energetski sistem je ove zime bio meta čestih ruskih napada, oštetivši brojne objekte i ostavivši stotine hiljada domaćinstava u mraku i hladnoći. „Računamo na brzu implementaciju kako bi sredstva mogla početi da stižu u Ukrajinu već u maju. Blagovremena podrška je ključna za održavanje otpornosti našeg energetskog sistema“, rekao je ministar.

Evropska unija je danas definitivno otplatila kredit Ukrajini od 90 milijardi evra, kao i nove sankcije protiv Rusije, nakon što je Mađarska povukla svoj veto. Dve trećine kredita od 90 milijardi evra, odnosno 60 milijardi, namenjeno je vojnoj pomoći, a 30 milijardi za podršku ukrajinskom budžetu kako bi se obezbedilo kontinuirano funkcionisanje države i osnovnih javnih službi.

Ukrajina bi trebalo da koristi ova sredstva za kupovinu oružja i opreme proizvedene u EU, a van nje samo ako nisu dostupni u Evropi.

Zajam je dogovoren na samitu EU u Briselu u decembru prošle godine. Dogovoren je na osnovu mehanizma „pojačane saradnje“.

Naime, nije bilo moguće postići saglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće učestvovati u plaćanju kamata. Lideri država članica su se odlučili za zajedničko zaduživanje nakon što nije postignut konsenzus o korišćenju ruske zamrznute imovine za reparacioni kredit.