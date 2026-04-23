Države članice EU danas su formalno odobrile 20. paket sankcija protiv Rusije kao i zajam Ukrajini od 90 milijardi dolara, saopštilo je kiparsko predsedništvo.

U sredu su ambasadori zemalja članica pokrenuli pisani postupak za usvajanje dve odluke, koji je završen u četvrtak popodne.

Obe odluke, o kreditu i o 20. paketu sankcija, do sada je blokirao odlazeći mađarski premijer Viktor Orban, pravdajući svoj veto navodnim odlaganjem popravke ukrajinskog naftovoda Družba, koji snabdeva Mađarsku ruskom naftom, a koji je oštećen krajem januara u napadu ruskog drona u zapadnoj Ukrajini.

Ukrajina je u utorak objavila da je popravka završena, nakon čega je nafta potekla kroz cevovod i trebalo bi da stigne do Mađarske tokom dana.

Lideri zemalja članica odlučili su se za zajedničko zaduživanje nakon što nije postignut konsenzus o korišćenju zamrznute ruske imovine za reparacioni kredit.

Dvadeseti paket sankcija uključuje osnovu za buduću zabranu pomorskih usluga za rusku naftu, koja će biti sprovedena u punoj koordinaciji sa G7 i Koalicijom za ograničenje cena.

Na spisak sankcionisanih lica dodato je 60 fizičkih i pravnih lica koja podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks u agresiji protiv Ukrajine. Na spisak je dodato i 20 kreditnih ili finansijskih institucija na koje se primenjuje zabrana transakcija.