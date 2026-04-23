Žele da ublaže teret viših troškova goriva zbog rata na Bliskom istoku

Aerodrom Shiphol u Amsterdamu objavio je da će avio-kompanijama ponuditi popust na aerodromske takse kako bi ublažio teret viših troškova goriva zbog rata na Bliskom istoku.

Deset procenata popusta samo za dnevne letove

Popust od 10 odsto važiće samo za dnevne letove, između 27. aprila ove godine i 31. marta sledeće godine, navodi se u saopštenju.

„Aerodrom preduzima ovu meru jer su troškovi avio-kompanija iznenada i naglo porasli zbog visokih cena kerozina“, navodi se u saopštenju Shiphol-a.

Mera će „privremeno“ negativno uticati na finansijske rezultate aerodroma Shiphol, ali prema proceni rukovodstva, ne bi trebalo da osujeti planirane investicije u narednih deset godina.

Shiphol je među najprometnijim i najskupljim aerodromima u Evropi, napominje Rojters.

Rat je poremećaj u globalnom snabdevanju energijom.

Američko-izraelski rat protiv Irana poremetio je globalno snabdevanje energijom i mnoge evropske avio-kompanije se pripremaju za tešku prolećnu i letnju sezonu.

Od početka rata, cene kerozina su se skoro udvostručile, a evropski prevoznici strahuju da bi poremećaji u snabdevanju mogli dovesti do nestašice.

Evropa pokriva 30 do 40 odsto svoje potražnje za kerozinom iz uvoza, pri čemu više od polovine dolazi sa Bliskog istoka, napominje Rojters.

Holandska vlada: Nema straha od nestašice

Holandska vlada je početkom nedelje naznačila da se ne plaši nestašice mlaznog goriva.

Zalihe kerozina u Holandiji trenutno su na 78 odsto od normalnog nivoa, saopštila je vlada u pismu parlamentu, podsećajući da je uvoz uglavnom obustavljen.

Ako poremećaji u snabdevanju zbog sukoba na Bliskom istoku ostanu na sadašnjem nivou, evropska proizvodnja u kombinaciji sa zalihama iz strateških rezervi nafte i naftnih derivata trebalo bi da pokrije „nekoliko meseci“ potražnje, procenjuje holandska vlada.

Prema ovoj proceni, kerozin će biti dovoljan za pet meseci, pod pretpostavkom da se rezerve u potpunosti iskoriste i preusmere na drugo mesto, navode oni.

Procena za kerozin uključuje i rezerve i komercijalne isporuke, javlja Rojters, pozivajući se na portparola holandskog ministarstva energetike i koautora pisma.

Vlada u Amsterdamu smatra da će u bliskoj budućnosti biti dovoljno goriva.

Evropa pušta strateške rezerve na tržište

Krajem marta, Evropa je počela da plasira na tržište 73 miliona barela naftnih derivata i oko 35 miliona barela sirove nafte, kao deo odluke članica Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Holandska luka Roterdam je dom nekoliko vodećih evropskih rafinerija, dok je aerodrom Shiphol takođe deo mreže evropskih vazduhoplovnih čvorišta koja se snabdevaju kerozinom preko CEPS-a, najvećeg NATO-ovog sistema cevovoda.

CEPS snabdeva avionskim gorivom vojne svrhe od kraja 1950-ih, a civilnim aerodromima u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Luksemburgu i Holandiji od kraja 1970-ih.

Pored Shiphola, CEPS snabdeva kerozinom i druge veće aerodrome, kao što su oni u Briselu, Frankfurtu, Luksemburgu i Cirihu, navodi se na veb-sajtu NATO-a.