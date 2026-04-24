Velika Britanija i Francuska su u četvrtak potpisale novi višemilionski sporazum sa ciljem smanjenja broja migranata koji prelaze kanal Lamanš u malim čamcima, uz povećanje broja policijskih patrola i pojačan nadzor u severnoj Francuskoj.

Prema sporazumu, Velika Britanija će obezbediti 576 miliona evra za jačanje mera u severnoj Francuskoj, uz dodatnih 185 miliona evra zavisno od uspeha novih taktika za ograničavanje prelazaka Lamanša. Ako ti napori ne budu uspešni, dodatno finansiranje će biti obustavljeno posle godinu dana, saopštilo je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sporazum predviđa povećanje broja raspoređenih policajaca sa sadašnjih 907 na 1.392 za period od 2026. do 2029. godine, kao i formiranje dodatne policijske jedinice za borbu protiv ilegalnih migracija, koju će finansirati Francuska, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Dogovor takođe obuhvata primenu novih tehnologija usmerenih na smanjenje broja polazaka takozvanih "taksi čamaca" - malih motornih plovila, obično na naduvavanje, koja krijumčari koriste da pokupe migrante duž dugih delova severne francuske obale.

Sporazum takođe proširuje mogućnosti nadzora putem dronova, helikoptera i elektronskog praćenja, sa ciljem efikasnijeg sprečavanja prelaska granice.

Otkako je formirana pre gotovo dve godine, vlada laburističkog britanskog premijera Kira Starmera je primenila brojne politike za koje se nada da će značajno smanjiti imigraciju, i legalnu i ilegalnu.

Prelasci malih čamaca postali su važno političko pitanje u Velikoj Britaniji poslednjih godina. Gnev zbog očigledne nesposobnosti više vlada da reše to pitanje doveo je do niza demonstracija i nereda u proteklih nekoliko godina i podstakao je nagli uspon desničarske stranke Reforma Najdžela Faraža.

Od početka godine je više od 6.000 migranata stiglo u Veliku Britaniju preko Lamanša, što je pad od 36 odsto u odnosu na isti period prošle godine, koji delom može da bude posledica nestabilnijih vremenskih uslova.

Lamanš su u 2025. prešle 41.472 osobe, što je drugi najveći godišnji broj od 2018. godine, od kada se vodi evidencija. Rekord je postavljen 2022. godine, kada je 45.755 osoba prešlo Lamanš.