Šef iranskog pravosuđa Golam Hosein Mohseni Edžei rekao je danas da gliseri i bespilotne podvodne letelice (UUV) Korpusa Revolucionarne garde (IRGC)čekaju američke brodove koji upadaju u iranske teritorijalne vode kako bi ih potpuno uništili.

"Flota dronova za koordinisane napade IRGC-a, sa svojim brzim čamcima i UUV, čeka iza morskih pećina iranskog južnog ostrva Farur američke ratne brodove kako bi naneli teške posledice agresorima", rekao je Mohseni Edžei, prenosi Press TV.

Dodao je da se Amerikanci "čak ni ne usuđuju da priđu Ormuskom moreuzu nakon što su videli šta se dogodilo sa njihovim navodno ultra-naprednim razaračima" USS Michael Murphy (DDG 112) i USS Frank.E.Peterson (DDG 121).

Šef pravosuđa je naglasio da su tri broda koja su upala u strateški Ormuski moreuz bila predmet pravnih mera.

Prema navodima iranskog Press TV-a, IRGC morrnarica je navodno usmerila 16 krstarećih raketa ka američkim ratnim brodovima nakon što oni nisu reagovali na upozorenja da se udalje iz oblasti.

Kako tvrde, američka strana je potom zatražila odlaganje od 15 minuta kako bi komandu obavestila o situaciji i dobila dalje instrukcije, a razmena je trajala najmanje sat vremena zbog uzdržanosti iranskih snaga.

Posle toga, američki razarači su se brzo povukli iz tog područja.

Iranski mediji su juče izvestili da su vojne snage te zemlje zaplenile najmanje tri broda u Ormuskom moreuzu uz obrazloženje da su prekršili pravila prolaska.

Iranske vlasti su takođe nagovestile da bi mogle da ublaže ograničenja u Ormuzu ukoliko Sjedinjene Države ukinu "nezakonitu blokadu i sankcije prema Iranu".

Ovo pitanje je postalo jedna od glavnih prepreka u diplomatskim naporima za novi krug pregovora između Teherana i Vašingtona, nakon što je prethodni sastanak zakazan za 12. april u Pakistanu završen bez dogovora.