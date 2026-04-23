Slušaj vest

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimak zaplenjenog broda, na kome se nalaze crnogorski pomorci, a ambasador Irana u Srbiji Sadek Fazli je rekao da su svi bezbedni i u dobrom stanju.

"Trenutna situacija u Ormuskom moreuzu predstavlja ratno stanje usled agresije Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana. Nažalost, Amerikanci su takođe uveli pomorsku blokadu, što dodatno komplikuje situaciju. Oni su sami stvorili ovu situaciju i za nju snose odgovornost.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

U svakom slučaju, što se tiče građana Crne Gore i državnog plovila, želim da naglasim da nemamo apsolutno nikakav problem sa Crnom Gorom, niti sa njenim građanima.

Ne postoji nikakav razlog za zabrinutost. Prema informacijama koje imam, pomenuto plovilo nije zaplenjeno – samo je zaustavljeno zbog ratnih uslova. Nijedan član posade niti osoblje broda nije priveden, niko od njih. Svi su slobodni - rekao je Sadek Fazli.

Svi su dobrog zdravstvenog stanja i potpuno bezbedni, rekao je ambasador.

Foto: Printskrin

Dakle, nema razloga za zabrinutost i uveravam vas da su svi bezbedni i u dobrom stanju. Mogu da komuniciraju sa svojim porodicama. Slobodni su i mogu da rade šta žele. Slučaj je trenutno u razmatranju i nadam se da će uskoro biti rešen. Kao što sam rekao, nema pritvora.

Jednostavno, zbog ratne situacije, brod je samo zaustavljen. Kao što sam vam rekao, slučaj je trenutno u razmatranju i nadam se da će uskoro biti rešen. Ne mogu vam reći tačan vremenski okvir, jer je situacija tamo veoma složena, ali sam siguran da će uskoro biti rešena - zaključio je ambasador Irana.