Izraelska vojska (IDF) je objavila da je otkrila tunele za koje tvrdi da se nalaze 25 metara ispod prodavnice odeće u južnolibanskom gradu Kjamu.

IDF u saopštenju navodi da je to podzemni komandni centar Hezbolaha.

U tunelu, prema navodima izraelske vojske, vojnici su pronašli oružje i nekoliko prostorija za koje kažu da ih je Hezbolah koristio „za upravljanje borbenim operacijama“.

Od 2. marta, izraelske snage sprovode ofanzivu u Libanu u kojoj je, prema zvaničnim podacima, poginulo oko 2.300 ljudi, ranjeno više od 7.500, a raseljeno više od milion ljudi.

Desetodnevno primirje u Libanu objavio je predsednik SAD Donald Tramp 17. aprila.

Druga runda pregovora između Izraela i Libana počinje danas u SAD. Liban namerava da zatraži jednomesečno produženje prekida vatre koji ističe u nedelju.

Izrael Hezbolah tunel.jpg
Međutim, uprkos desetodnevnom prekidu vatre, izraelske snage su juče ubile najmanje pet ljudi na jugu Libana, uključujući libansku novinarku Amal Halil.

