Vodeći iranski zvaničnici - predsednik Masud Pezeškijan, predsednik parlamenta Mohamed Baker Galibaf i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei - odbacili su tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o podelama unutar iranskog rukovodstva.

Tramp je izjavio da unutar iranskog političkog i vojnog establišmenta postoje sukobi između takozvanih tvrdolinijaša i umerenih.

Pezeškijan i Galibaf su u objavama na platformi X tvrdili da „u Iranu ne postoje umereni i tvrdolinijaši“.

„Svi smo mi Iranci i revolucionari, i gvozdenim jedinstvom naroda i vlade, uz potpunu poslušnost Vrhovnom vođi Revolucije, nateraćemo agresora koji krši pravila da zažale zbog svojih postupaka“, rekli su, dodajući: „Jedan Bog, jedan vođa, jedan narod, jedan put“.

Edžei je izrazio slične ocene, ističući da su takve podele strane Iranu. „Američki predsednik bi trebalo da zna da su termini 'tvrdolinijaš' i 'umeren' besmisleni i neosnovani koncepti u zapadnom političkom diskursu“, rekao je on.

„U Islamskoj Republici Iran, sve grupe i frakcije na kraju stoje ujedinjene pod naređenjima Vrhovnog vođe“, zaključio je Edžei.