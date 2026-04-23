Američka vojska je saopštila da je nosač aviona "USS Džordž Buš" stigao na Bliski istok, čime je broj velikih američkih ratnih brodova u regionu porastao na tri.

"Brod je plovio Indijskim okeanom, u zoni odgovornosti američke Centralne komande, 23. aprila", navodi se u saopštenju vojne komande zadužene za Bliski istok, objavljenom na platformi X, uz fotografiju nosača aviona sa palubom punom borbenih aviona, prenosi AFP.

Ovo je treći nosač aviona koji su Sjedinjene Američke Države poslale na Bliski istok, pošto je udarna grupa nosača "Gerald Ford" napustila Sredozemlje i početkom marta ušla u Crveno more.