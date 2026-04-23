Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske u vladi odlazećeg premijera Viktora Orbana, bori se sa teškom bolešću.

- Prošle godine mi je dijagnostikovana bolest koju, ako bi nekome rekli u lice, ne bi želeo da čuje - rekao je sa neočekivanom iskrenošću odlazeći ministar za Telex u intervjuu, govoreći o tome da je nakon jednog preventivnog pregleda odmah bio podvrgnut medicinskoj intervenciji.

Peter Sijarto nije javno isticao da vodi borbu iza kulisa, već je pokušao da svoju bolest ne pokazuje, da se to ne vidi na njemu i njegovom poslu, i da time ne opterećuje javnost.

Prvoj intervenciji su zatim usledile još dve manje, i iako su operacije bile uspešne, ministar je od tada i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom. Događaji su ga naterali da potpuno preispita dosadašnji život i političku karijeru.

"Najskuplje je uvek izgubljeno vreme"

Nije krio da je bolest ostavila dubok trag na njega i da to može uticati i na njegove buduće planove. Iako je osvojio poslanički mandat, za sada smatra otvorenim pitanje da li će sedeti u parlamentu. Izjavio je da ovu bolest mora ozbiljno razmotriti u smislu toga kako utiče na njegovu buduću ulogu. U toj odluci glavnu ulogu igra njegova porodica, pre svega njegov petnaestogodišnji sin Peter i dvanaestogodišnji Patrik.

- Imam dvoje dece koja u poslednjih dvanaest godina nisu bila dobitnici toga što je njihov otac zbog posla često bio odsutan - rekao je odlazeći ministar, dodajući bolnu istinu: "Najskuplje je uvek izgubljeno vreme".

- Kada čoveku saopšte takvu dijagnozu, onda se zapita gde je granica izdržljivosti.