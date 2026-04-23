Slušaj vest

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamneiimao je tri operacije na jednoj nozi i možda će mu biti potrebna proteza, izveštava New York Times.

Kako dodaje ovaj izvor, on se trenutno oporavlja od operacije šake, dok su mu teške opekotine na licu i usnama otežale govor.

Očekuje se da će biti podvrgnut plastičnoj operaciji zbog toga.

Novi iranski vrhovni vođa nikada nije viđen u javnosti otkad je na ovoj funkciji nasledio oca pre više od mesec dana.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei

On je zadobio povrede u američko-izraelskom napadu na Teheran kada je njegov otac poginuo, ali nije poznato koliko su one teške.

Američki predsednik Donald Tramp u nekoliko navrata govorio je o njegovom zdravstvenom stanju i čak išao toliko daleko da je spekulisao da je on mrtav.

"Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin (Modžtaba Hamnei) je ili mrtav ili u veoma lošem stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: 'samo me izostavite iz ovoga'", rekao je Tramp krajem marta.