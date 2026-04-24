Predsednik Donald Tramp godinama je negirao bilo kakvu vezu sa Epstajnom, ali je neočekivani potez prve dame privukao posebnu pažnju. Melanija Tramp je početkom aprila sazvala konferenciju za novinare i žestoko negirala bilo kakvu vezu sa njim.

- Nikada nisam imala nikakva saznanja o Epstajnovom zlostavljanju žrtava. Nikada nisam bila ni na koji način umešana. Nisam bila učesnik, nikada nisam bila u Epstajnovom avionu i nikada nisam posetila njegovo privatno ostrvo - rekla je Melanija Tramp novinarima.

Njena izjava je odmah izazvala talas spekulacija. Grupa istaknutih komentatora ponudila je svoje teorije o tome zašto je prva dama odlučila da javno progovori o Džefriju Epstajnu sada.

Melanija zna da se nešto sprema?

- Nešto je muči. Zna da se nešto sprema. Očigledno je da nešto mora da izađe na videlo, inače ne bi ovo uradila - rekao je Šon Vilenc u podkastu "Sud istorije", zajedno sa Sidnijem Blumentalom i Ninom Berli.

- Moguće je da je ona zapravo ranjivija od svog muža na ova otkrića. Ona je slaba karika u zataškavanju - tvrdi Berli.

Berli veruje da je iznenadna konferencija prve dame reakcija na nove izveštaje o njenim vezama sa agentom za manekenstvo Paolom Zampolijem i njegovom bivšom partnerkom Amandom Ungaro, sa kojom ima dete. Danas je Zampoli izaslanik u Trampovoj administraciji.

Ungaro, manekenka koja je letela Epstajnovim privatnim avionom kada je imala 17 godina, deportovana je u rodni Brazil nakon što je Zampoli navodno zatražio od Imigracione i carinske službe da je uhapse, izveštava Njujork tajms. Zampoli negira bilo kakvu neprimerenost. Prema Tajmsu, on je poslovao sa Epstajnom i nekoliko puta se pominje u objavljenim dokumentima. On je upoznao Melaniju sa Donaldom Trampom.

Paolo Zampoli i Amanda Ungaro

"Ta osoba je Amanda"

Berli tvrdi da Zampoli i Ungaro možda imaju informacije koje bi mogle ozbiljno da potresu Trampove.

- Ona nejasno govori. Ako pažljivo pročitate, to je 100% pravna pretnja svakome ko progovori - rekla je Berli.

- A ta osoba je Amanda - dodala je.

Ungaro je nastavila da javno govori i ponovo je usmerila pažnju na Belu kuću. Brazilska manekenka je rekla o Melaniji Tramp:

- Ona zna da sam bila svedok izuzetno kompromitujuće interakcije tokom 20 godina.