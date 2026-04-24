Stanovnici se plaše za svoju bezbednost jer se situacija u gradu nastavlja pogoršavati.

Požar je izbio u naftnom postrojenju odmah nakon napada, a meštani su na društvenim mrežama delili fotografije i video snimke gustog dima koji se diže iznad rafinerije. Objavljene su i slike zagađenja u Crnom moru i čađi na ulicama i u dvorištima. Požar nije ugašen do srede, a dim se dizao sa lokacije već treći dan zaredom.

Tuapse prekriven crnim dimom

Kako su se uslovi životne sredine pogoršavali, sve više stanovnika se oglašavalo na društvenim mrežama, žaleći se, između ostalog, da se u Tuapseu "ne može disati".

- Ovo je prava ekološka katastrofa. Šta da radim? Ne želim više da ostanem ovde. Moram danas da odem - rekla je jedna stanovnica u videu objavljenom na Telegramu dok je pokušavala da ispere crni mulj koji je prekrio grad. „Zašto se ovo dešava? Uopšte se ne spušta. Ovo je samo noćna mora“, dodala je.

Još jedna žena je objavila video na kojem vozi putem sa vidljivim dimom iz rafinerije, rekavši da joj se poverenje u rusku vladu "urušilo" zbog nedavnih događaja.

- Gospodine predsedniče Vladimire Putine, izašli smo na birališta, glasali smo za vas i verovali smo vam. I neko vreme smo bili zaista zaštićeni, sve je bilo u redu. Ali u jednom trenutku sve se srušilo - rekla je.

- Ne znam šta će se dalje desiti. Ne znam da li treba da verujem vama, vladi, kome da verujem i šta da mislim kada vidite sav ovaj užas, kada stanovnici mog voljenog grada pate.

"Ovo je Hirošima, Tuapse više ne postoji"

Istovremeno, proruski Telegram kanali i mediji upoređuju situaciju u gradu sa najgorim nuklearnim katastrofama u istoriji, uključujući Hirošimu, gde su SAD bacile atomsku bombu 1945. godine. Međutim, nijedan nuklearni objekat nije oštećen u gradu ili širem regionu.

Ukrajina takođe ne poseduje nuklearno oružje, čega se odrekla sporazumom o razoružanju iz 1994. godine.

- Posledice bombardovanja Tuapsea su jednostavno monstruozne - objavio je proruski Telegram kanal RIA Katjuša. "Ono što se sada dešava u Tuapseu je Hirošima, samo bez zračenja."

Pavel Kuhmirov, poznat po nadimku "Šekspir", izjavio je na svom Telegram kanalu da grad Tuapse "više ne postoji" i uporedio situaciju sa katastrofom u Černobilju 1986. godine.

- Zemljište je otrovano, voda je otrovana, vazduh je otrovan. Trenutno pada crna kiša, kao u Hirošimi - voda pomešana sa čađi od nafte - napisao je Kuhmirov.

- Od 2022. godine, ruske vlasti nam pompezno govore: "Da li želite Černobilj u Kijevu?" Pa, sada je Černobilj u Tuapseu.

Priznali zagađenje tek trećeg dana

Lokalne vlasti nisu izdale zvanično saopštenje o značajnim problemima sa kvalitetom vazduha sve do trećeg dana požara. Prema saopštenju Štaba za vanredne situacije Krasnodarskog kraja, nusproizvodi sagorevanja ispušteni su u atmosferu i padali su sa kišom 22. aprila, ostavljajući crni film na površinama.

Koncentracije benzena, ksilena i čađi u vazduhu od 21. aprila bile su dva do tri puta veće od normalnih u nekoliko gradskih okruga, saopštio je štab. Zbog kiše, merenja kvaliteta vazduha nisu vršena 22. aprila. Stanovnicima je savetovano da ograniče svoje aktivnosti na otvorenom, nose maske, češće čiste svoje domove i potraže medicinsku pomoć ako osete simptome. Štab je saopštio da će se situacija vratiti u normalu "čim se požar ugasi".

Rafinerija napadnuta dva puta u nedelju dana

Rafinerija nafte Tuapse, u vlasništvu Rosnjefta, jedna je od 10 najvećih u Rusiji, sa kapacitetom prerade od oko 12 miliona tona sirove nafte godišnje. Grad Tuapse se nalazi oko 75 kilometara severozapadno od Sočija i redovna je meta ukrajinskih napada.

Ukrajinske snage su dva puta u nedelju dana gađale naftno postrojenje dronovima. Prvi napad dogodio se 16. aprila, nakon čega su se vatrogasci borili sa požarom skoro tri i po dana. Ubrzo nakon što je požar ugašen, ukrajinski dronovi su ponovo pogodili rafineriju 20. aprila.

U međuvremenu, ruska agencija za praćenje životne sredine Risksat objavila je satelitske snimke od 19. aprila koji prikazuju naftnu mrlju u Crnom moru u blizini Tuapsea. Mrlja je veličine oko sedam kvadratnih kilometara i kreće se ka obali, a ne ka moru, prema navodima kompanije. Poslednjih meseci, Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu infrastrukturu u nastojanju da prekine ključni izvor prihoda za Kremlj, podstaknut rastom cena zbog rata u Iranu.