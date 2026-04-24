Poljski avioni F-16 presreli su dva ruska aviona Su-30 iznad Baltičkog mora, saopštio je zamenik ministra odbrane Poljske Čežari Tomčik.

"Poljski F-16 presreli su dva ruska Su-30 nad Baltičkim morem. Svako narušavanje bezbednosti Poljske i regiona naići će na hitan odgovor NATO-a", naveo je Tomčik u objavi na društvenoj mreži X, prenosi poljska agencija Prasova.

Početkom aprila, potpredsednik vlade i ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je da su dežurna dva F-16 aviona presrela ruski izviđački avion II-20 koji je leteo iznad Baltičkog mora, ocenivši da "provokativne aktivnosti Ruske Federacije testiraju naše sisteme protivvazdušne odbrane" Poljske.

Su-30 Foto: YouTube prtscr / US Southern Command

Slični incidenti zabeleženi su više puta poslednjih meseci. Ruski izviđački avioni često lete iznad Baltičkog mora sa isključenim transponderima i bez prijavljenih planova leta, što otežava njihovu identifikaciju i rad kontrole vazdušnog saobraćaja.

U takvim situacijama, presretanje podrazumeva vizuelnu identifikaciju letelice, eventualno uspostavljanje komunikacije i njeno praćenje do izlaska iz zone odgovornosti.

Nadzor nad aktivnostima ruskog vazduhoplovstva u regionu sprovodi se i kroz misiju NATO-a za nadzor vazdušnog prostora Baltika, u okviru koje avioni Poljske i saveznika patroliraju iznad baltičkih država i mora.

Kurir.rs/Prasova/Agencije

