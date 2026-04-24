Španski premijer Pedro Sanćez reagovao je jutros na izveštaje da SAD razmatraju moguće mere protiv saveznika NATO-a koji nisu podržali američko-izraelski rat protiv Teherana.

Prema Rojtersu, memorandum Pentagona sugeriše da bi SAD mogle da suspenduju Španiju iz vojnog saveza , iako to nije moguće prema sporazumu na kojem je zasnovan NATO.

Pedro Sančez nije želeo direktno da komentariše memorandum, rekavši novinarima na samitu EU na Kipru: „Ne radimo sa imejlovima. Radimo sa zvaničnim dokumentima i zvaničnim stavovima, u ovom slučaju, vlade Sjedinjenih Država.“

Premijer je dodao da je stav Španije „jasan“, ističući „punu saradnju sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaOPŠTE RASULO U NATO! Tramp hoće da izbaci Španiju, Nemačka i Italija snažno podržale Madrid
Donald Tramp Pedro Sančez.jpg
PlanetaPROCURIO MEJL PENTAGONA: Amerika razmatra izbacivanje evropske saveznice iz NATO-a, a namerava da kazni i Veliku Britaniju, spominju se Foklandi!
Pit Hegset
PlanetaEVROPSKI LIDERI REKLI "NE" TRAMPU! Neće se pridružiti vojnim operacijama Amerike i Izraela protiv Irana!
Donald Tramp
PlanetaAMERIČKI AVIONI HITNO NAPUŠTAJU VOJNE BAZE U DRŽAVI EVROPSKE UNIJE! Poletelo petnaest letelica, vlasti članice NATO-a rekle "NE" napadu na Iran!
f16-profimedia0502096075.jpg
PlanetaTRAMP, MAKRON, MERC, ERDOGAN... Evo koji svetski lideri će prisustvovati na sutrašnjem samitu o Gazi!
gaza.jpg