Španski premijer Pedro Sanćez reagovao je jutros na izveštaje da SAD razmatraju moguće mere protiv saveznika NATO-a koji nisu podržali američko-izraelski rat protiv Teherana.

Prema Rojtersu, memorandum Pentagona sugeriše da bi SAD mogle da suspenduju Španiju iz vojnog saveza , iako to nije moguće prema sporazumu na kojem je zasnovan NATO.

Pedro Sančez nije želeo direktno da komentariše memorandum, rekavši novinarima na samitu EU na Kipru: „Ne radimo sa imejlovima. Radimo sa zvaničnim dokumentima i zvaničnim stavovima, u ovom slučaju, vlade Sjedinjenih Država.“

Premijer je dodao da je stav Španije „jasan“, ističući „punu saradnju sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“.