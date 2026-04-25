Ogromni oblaci dima prekrili su delove jugoistoka SAD u sredu, dok su vatrogasci pokušavali da obuzdaju brzo šireće šumske požare koji su uništili više od 50 kuća u državi Džordžijii primorali stotine ljudi na evakuacijuzbog vetra i suše koji su podstakli širenje vatre.

Požari zahvatili obalu i sever Floride

Najveći požari izbili su u blizini obale Džordžije, dok su se novi požari pojavili i na severu Floride, koja se suočava sa jednom od najgorih sezona požara poslednjih decenija.

Za sada nije poznato kako su požari nastali, ali je južni deo Džordžije izuzetno suv, pa je državna komisija za šumarstvo prvi put u istoriji uvela zabranu paljenja vatre.

Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, jugoistočna Džordžija je od septembra imala svega 28 cm padavina, što je oko 38 cm manje od proseka.

Brzo širenje požara i evakuacije

Zbog brzog širenja vatre, neki stanovnici nisu dobili nikakva upozorenja. Jedna od stanovnica, Brijana Eliot, rekla je da je napustila dom i nakon 90 minuta shvatila da joj je povratak blokiran vatrom.

- Žalim što nisam ranije znala šta se dešava. Vratila bih se po životinje - rekla je ona, strahujući da su njen dom i psi izgubljeni.

Desetine požara širom države

Dva najveća požara u Džordžiji zahvatila su više od 137 kvadratnih kilometara, dok su ekipe istog dana reagovale na još 34 nova požara širom države, saopštila je državna šumarska komisija.

Suša i jak vetar pogoršavaju situaciju

Najbrže širenje zabeleženo je u okrugu Brantli, gde je požar u jednom danu uništio desetine kuća i ugrozio još oko 1.000 domova. Požar se u jednom trenutku proširio šest puta za samo pola dana, rekao je lokalni zvaničnik Džoi Kejson.

Stanovnici su, kako je naveo, morali da beže dok su se novi požari pojavljivali i u dvorištima kuća. Za sada nema izveštaja o povređenima.

Guverner Džordžije proglasio je vanredno stanje u više od polovine okruga. Najugroženija područja nalaze se u zonama ekstremne suše, što je najviši nivo upozorenja. Vatrogasci pokušavaju da naprave protivpožarne pojaseve, dok vetar dodatno otežava gašenje.

Sprovode se evakuacije

U evakuacijama učestvuje na stotine ljudi. Među njima je i porodica Reardon, koja je spasila porodične fotografije i kućnog ljubimca pre nego što je napustila dom.

- To nije samo kuća. To je zemlja koju je moj otac kupio pre mnogo godina - rekla je Lizi Reardon.

Florida - jedna od najgorih sezona požara tokom decenija

Na Floridise vatrogasci bore sa više od 130 požara koji su zahvatili oko 101 kvadratni kilometar, uglavnom na severu države. Zvaničnici upozoravaju da je ovo možda jedna od najgorih sezona požara u poslednjih 30 do 40 godina, uz dugotrajnu sušu.

Dim je stigao do većih gradova

Dim se proširio do Atlante, Savane i Džeksonvila, a kvalitet vazduha u delovima južne Džordžije postao je nezdrav. Očekuje se da će dim ostati prisutan i narednih dana, dok se najveći požari nalaze na više od 320 kilometara od Atlante.