"Na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, zastava Evropske unije će se vratiti na fasadu zgrade parlamenta, zajedno sa mađarskom i seklerskom zastavom", napisao je u petak ujutru na Fejsbuku Peter Mađar, kandidat za premijera Tisine stranke, pobednice aprilskih izbora.

Zastava EU nije bila istaknuta na zgradi mađarskog parlamenta više od 10 godina, piše Hungary Today. Uklonjena je sa zgrade u januaru 2012. godine.

Zakon iz 2004. godine

Zakon iz 2004. godine predviđa da se zastava EU ističe na državnim institucijama na kojima je obavezno i isticanje nacionalne zastave, dok su pojedine institucije, poput zgrade parlamenta, izuzete iz tog pravila.

Kasnije, nakon izbora 2014. godine, kada je sekuljska zastava već bila istaknuta na zgradi parlamenta pored mađarske zastave, predsednik Predstavničkog doma Laslo Kever obavestio je štampu da, pošto isticanje zastave EU nije obavezno, ona neće biti istaknuta na zgradi.

Tako zastava EU nije istaknuta na zgradi Parlamenta čak ni kada je Mađarska preuzela rotirajuće predsedavanje Savetom Evropske unije 1. jula 2024. godine.

Kako je objavio Hungary Today, predsednik Tamaš Šujok je prethodno sazvao konstitutivnu sednicu novog saziva Narodne skupštine za 9. maj.