Južnoafrički stručnjak za borbu protiv krivolova i zaštitu nosoroga, 58-godišnji Šomen van Jarsveld, poginuo je nakon što ga je nasmrt izbo nosorog težak oko 1.300 kilograma, životinja koju je ranije spasio i o kojoj se brinuo.

Incident se dogodio tokom jutarnje patrole u rezervatu Samara Karu, oko 10:30 časova u četvrtak.

Napad tokom potrage za nosorogom

Van Jarsveld je sa svojim timom bio na terenu u okviru zaštite retkih belih i crnih nosoroga od krivolovaca. U trenutku napada, tim je pratio crnog nosoroga pomoću GPS uređaja postavljenog na njegovu nogu, kada je životinja iznenada izletela iz zaklona i napala ga.

Nosorog ubio čuvara rezervata u Africi koji se brinuo o njemu i koji ga je spasio. Nastradali rendžer se zvao Šomen van Jarsveld.

Smrt na licu mesta

Hitne službe su brzo stigle, ali je Van Jarsveld podlegao teškim povredama i proglašen je mrtvim na licu mesta. Njegova privatna firma bila je specijalizovana za zaštitu divljih nosoroga od bandi krivolovaca.

Kolege i prijatelji opisali su ga kao izuzetnog čoveka i profesionalca.

Rendžer Arno Potgejter (27), koji je bio njegov učenik, rekao je da je Van Jarsveld bio na zadatku praćenja nosoroga kada je došlo do kobnog susreta.

- Nije bilo pucnjave, nosorog nije povređen. Šoman je bio dobar čovek - naveo je on.

"Posvećen i iskusni profesionalac"

Prijatelji su ga opisali kao „posvećenog profesionalca“, izuzetno čvrstog i iskusnog u divljini, koji je život proveo boreći se protiv krivolovaca. Njegova smrt, kako navode, posebno je tragična jer ga je ubila upravo životinja koju je pokušavao da zaštiti.

Prema njihovim rečima, napad je bio iznenadan i silovit. Portparol rezervata potvrdio je da je Van Jarsveld dao ogroman doprinos zaštiti divljih životinja, posebno nosoroga.

- Mnogo će nam nedostajati - navodi se u saopštenju.