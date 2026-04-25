Suvlasnica pogrebnog preduzeća "Povratak prirodi" na jugu američke savezne države Kolorado, Keri Holford, osuđena je na 30 godina zatvora zbog skrnavljenja gotovo 200 tela i falsifikovanja dokumenata, nakon što su u njenom objektu pronađeninepropisno čuvani posmrtni ostaci, čime je okončan, kako je ocenio sudija, "veoma emotivan" proces.

U objektu kojim je upravljala, tela su držana u neadekvatnim uslovima i ostavljana da se raspadaju, dok su porodicama predavani pogrešni ili pomešani kremirani ostaci, a u pojedinim slučajevima i materijali koji nisu ljudski pepeo.

Presuda predstavlja poslednju u nizu izricanja kazni po glavnim optužbama protiv Keri i njenog bivšeg supruga Džona Holforda, preneo je CBS njuz.

Keri Holford (49) suočavala se sa kaznom od 25 do 35 godina zatvora nakon što je u decembru priznala krivicu za gotovo 200 tačaka optužnice za skrnavljenje leša i jednu tačku falsifikovanja državnog dokumenta.

Ona je ranije osuđena na 18 godina zatvora na saveznom nivou i obavezana da plati više od milion dolara odštete.

Ova kazna će se delimično poklapati sa saveznom, što znači da će deo kazne izdržavati istovremeno, a potom ostatak u državnom zatvoru Kolorada.

Džon Holford je osuđen na 20 godina zatvora na saveznom nivou i 40 godina po državnoj optužnici.

Sudija Bentli naveo je da Keri Holford vidi kao "manje dominantnu osobu" i "onu koja je bila uvučena u sve to", dok su njeni advokati tvrdili da je bila žrtva zlostavljanja.

Tanja verovala da je pepeo njene majke rasut na Havajima, ispostavilo se da je reč o cementu

Tanja Vilson, ćerka jedne od preminulih, navela je da je verovala da je njena majka sahranjena na mestu koje je želela, ali da je zapravo ležala na podu objekta u Penrouzu, izložena insektima.

Vilson je navela da je pepeo njene majke, za koji se verovalo da je autentičan, rasut u blizini Havaja, ali da se kasnije ispostavilo da je verovatno reč o prašini cementa.

Istraga je pokrenuta u oktobru 2023. nakon prijave neprijatnog mirisa, kada su istražitelji pronašli najmanje 190 nepropisno čuvanih tela, kao i kremirane ostatke nepoznatog broja osoba.

Par je uhapšen u Oklahomi u novembru iste godine nakon bekstva iz države.

Objekat pogrebnog preduzeća srušen je 2024. godine nakon što je proglašen za lokaciju toksičnog otpada.

Porodice žrtava posebno su isticale neizvesnost u vezi sa sudbinom posmrtnih ostataka svojih najbližih.