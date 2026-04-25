Zabrana Evropske unije na uvoz tečnog prirodnog gasa (TPG) iz Rusije na osnovu kratkoročnih ugovora zvanično je stupila na snagu 25. aprila, javlja TASS.

Međutim, značajan pad prodaje ruskog tečnog prirodnog gasa Evropi treba očekivati najranije 2027. godine.

Savet Evropske unije je 26. januara formalno odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa u EU počev od 1. januara 2027. godine, a gasa iz cevovoda od 30. septembra 2027. godine.

Zabrana uvoza TPG-a po kratkoročnim ugovorima stupila je na snagu 25. aprila 2026. godine, dok kratkoročni ugovori za isporuku gasa iz cevovoda moraju biti završeni do 17. juna 2026. godine.

Uredba je stupila na snagu po objavljivanju 2. februara 2026. godine.

Prema proračunima TASS-a, Rusija je 2025. godine bila na drugom mestu posle Sjedinjenih Država po vrednosti uvoza TPG-a u EU, sa udelom od 16,1% (ili 16,2% uključujući i LNG i gas iz cevovoda).

Što se tiče količine, Rusija je činila oko 14% uvoza TPG-a u EU (12,1% ukupnih isporuka gasa, uključujući gas iz cevovoda).

Ukupne isporuke ruskog gasa Evropi prošle godine iznosile su 38 milijardi kubnih metara, od čega je nešto više od 20 milijardi kubnih metara bio TPG.

Istovremeno, ruski predsednik Vladimir Putin je izjavio da bi, s obzirom na nameru EU da potpuno odustane od ruskog gasa, Rusija sama mogla da pokrene prevremeni izlazak sa evropskog tržišta i preusmeri isporuke drugim, zainteresovanijim kupcima.

Zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak je napomenuo da bi ruske kompanije uskoro mogle da preusmere deo isporuka tečnog prirodnog gasa iz Evrope u prijateljske zemlje, uključujući Kinu, Indiju, Tajland i Filipine, bez čekanja na dalja ograničenja EU.

Kazne od 2,5 miliona evra pa naviše

U Briselu su u januaru ove godine objasnili da usvojeni regulativ predstavlja ključnu fazu u postizanju cilja plana REPowerEU – prekida zavisnosti EU od ruskih energenata.

Zabrana uvoza ruskog gasa iz gasovoda i ukapljenog prirodnog gasa u EU stupiće na snagu šest nedelja nakon što regulativa zvanično počne da važi, navodi se u saopštenju Saveta EU iz januara 2026.

U dokumentu se objašnjava da će postojeći ugovori imati prelazni period. Takav postepeni pristup će ograničiti uticaj na cene i tržišta, smatraju u EU.

Ranije je takođe navedeno da će pre dozvole za uvoz gasa u Evropsku uniju države članice proveravati zemlju proizvođača.

Nepoštovanje novih pravila može dovesti do maksimalnih kazni od najmanje 2,5 miliona evra za fizička lica i najmanje 40 miliona evra za kompanije, odnosno najmanje 3,5 odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije u svetu ili 300% od predviđenog prometa po ugovorima.

Nova regulativa EU predviđa sigurnost snabdevanja u vanrednim situacijama.