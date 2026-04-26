Sumnja se da su pirati oteli jedan tanker sa gorivom u blizini severoistočne obale Somalije, saopštile su vlasti te države i vojska Velike Britanije.

Brod je otet u sredu između priobalnih gradova Hafun i Bandarbejla na Indijskom okeanu.

Tanker je iz luke u Berberi i plovio se ka Mogadišu, glavnom gradu Somalije kada je presretnut, rekao je agenciji Asošiejted pres (AP) pukovnik pomorske policije.

On je rekao da su brod otela šestorica naoružanih iz okruga Bandarbejla.

Saopštenje o otmici je objavilo i Odeljenje za pomorske trgovinske operacije vojske Velike Britanije.

U saopštenju se navodi da su neidentifikovani ljudi preuzeli kontrolu nad tankerom i usmerili ga ka jugu Somalije.

Brod je u vlasništvu Pakistana i iznajmljuju ga lokalni biznismeni, a prevozio je veliku količlinu goriva, tvrde zvaničnici.

Zvaničnici pritiskaju lokalne vlasti da oslobode brod i njegovu posadu.

Piraterija oko Solamije je nekada bila među najopasnijima na svetu, a broj takvih slučajeva je znatno opao u poslednjih 10 godina zahvaljujući poboljšanoj pomorskoj bezbednosti.

Sporadični slučajevi piraterije se, ipak, i dalje dešavaju, zbog čega raste zabrinutost.