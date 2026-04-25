Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je otkazao putovanje svojih izaslanika u pakistanski Islamabad, gde je trebalo da se sastanu sa Irancima.

„Previše vremena se gubi na putovanje, previše je posla“, rekao je Tramp. Dodao je da postoji ogromno neslaganje i konfuzija unutar iranskog rukovodstva i da niko, čak ni oni sami, ne zna ko je glavni. „Mi imamo sve karte, oni nemaju nijednu! Ako žele da razgovaraju, samo treba da nas pozovu“, napisao je američki predsednik.

„Nećete leteti 18 sati da biste stigli tamo, sve karte imamo u rukama“, prepričao je Tramp šta je rekao Vitkofu i Kušneru. Dodao je da Iranci mogu da ga pozovu bilo kada, ali da više neće slati ljude na duge letove da „sede i pričaju ni o čemu“.

On je izjavio da otkazivanje putovanja njegovih savetnika u Pakistan ne znači nužno nastavak rata sa Iranom.

„Ne, to ne znači to. Još nismo razmišljali o tome“, rekao je Tramp za veb-sajt Axios u telefonskom intervjuu.

Na direktno pitanje da li odluku o neposlanju izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera treba tumačiti kao korak ka novoj rundi sukoba, Tramp je odgovorio da takav scenario trenutno nije u planu.