Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je otkazao putovanje svojih izaslanika u pakistanski Islamabad, gde je trebalo da se sastanu sa Irancima.

„Previše vremena se gubi na putovanje, previše je posla“, rekao je Tramp. Dodao je da postoji ogromno neslaganje i konfuzija unutar iranskog rukovodstva i da niko, čak ni oni sami, ne zna ko je glavni. „Mi imamo sve karte, oni nemaju nijednu! Ako žele da razgovaraju, samo treba da nas pozovu“, napisao je američki predsednik.

„Nećete leteti 18 sati da biste stigli tamo, sve karte imamo u rukama“, prepričao je Tramp šta je rekao Vitkofu i Kušneru. Dodao je da Iranci mogu da ga pozovu bilo kada, ali da više neće slati ljude na duge letove da „sede i pričaju ni o čemu“.

On je izjavio da otkazivanje putovanja njegovih savetnika u Pakistan ne znači nužno nastavak rata sa Iranom.

„Ne, to ne znači to. Još nismo razmišljali o tome“, rekao je Tramp za veb-sajt Axios u telefonskom intervjuu.

Na direktno pitanje da li odluku o neposlanju izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera treba tumačiti kao korak ka novoj rundi sukoba, Tramp je odgovorio da takav scenario trenutno nije u planu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP OTKAZAO PREGOVORE S IRANOM! Predsednik SAD vraća Vitkofa i Kušnera s puta za Pakistan! Izrael i Hezbolah nastavljaju RAT! (VIDEO, FOTO)
Iran Izrael
PlanetaTRAMPU ISTIČE ROK: Američki zakon daje predsedniku 60 dana da pokrene i vodi rat bez odobrenja Kongresa! Ustavni sukob sve bliži!
Donald Tramp
PlanetaTRAMP: Iran je spreman da iznese ponudu koja bi ispunila američke zahteve
Donald Tramp
PlanetaOPŠTE RASULO U NATO! Tramp hoće da izbaci Španiju, Nemačka i Italija snažno podržale Madrid
Donald Tramp Pedro Sančez.jpg
Planeta"IRAN ZATRAŽIO DIREKTNE PREGOVORE SA SAD"! Trampovi izaslanici u subotu putuju u Pakistan!Američka vojska SPREMNA za napad na Iran, steže obruč u Ormuzu
profimedia-1093411184.jpg