Meksička vlada je saopštila da dva američka agenta koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći prošlog vikenda nisu imali nikakve dozvole za rad u zemlji.

Agenti su, prema dostupnim informacijama, radili za CIA i bili su umešani u racije na laboratorije za drogu u severnoj državi Čivava. U jednom trenutku, njihovo vozilo je sletelo sa planinskog puta u jarugu i eksplodiralo, javlja BBC.

Nakon istrage koju je naložila predsednica Klaudija Šejnbaum, meksičko ministarstvo bezbednosti saopštilo je da nijedan od agenata nije imao zvanične akreditive za učešće u operacijama. Takođe su naglasili da savezne vlasti uopšte nisu bile obaveštene da su oni na terenu.

Foto: Printskrin X/Policía Nacional

Tenzije između Meksika i Trampove administracije

Ovaj incident se dogodio u vreme prilično zategnutih odnosa između Meksika i Sjedinjenih Država, koji su već neko vreme u sukobu oko niza pitanja, uključujući borbu protiv narko-kartela. Predsednik Šejnbaum je pod sve većim pritiskom Donalda Trampa, koji zahteva oštrije suzbijanje trgovine drogom.

Iako je Tramp više puta ponudio pomoć u operacijama koje vode američke snage, meksički predsednik je dosledno odbijao takve ponude. Šejnbaum je tvrdila da strani agenti mogu da deluju na meksičkom tlu samo uz prethodno odobrenje savezne vlade, insistirajući da se suverenitet njene zemlje ne sme kršiti.

Jedan je ušao kao turista, drugi sa diplomatskim pasošem

Meksičko ministarstvo bezbednosti objavilo je danas detalje iz imigracionih evidencija koji pokazuju da je jedan od agenata ušao u zemlju kao „posetilac“, dok je drugi putovao sa diplomatskim pasošem. „Nijedan od njih nije imao formalnu akreditaciju za učešće u operacijama na nacionalnoj teritoriji“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Foto: Shutterstock

Istovremeno, Ministarstvo je podsetilo da meksički zakoni strogo zabranjuju stranim agentima učešće u bilo kakvim akcijama bez odobrenja saveznih vlasti. Američki mediji su ranije izvestili da dvojica neimenovanih muškaraca rade za CIA u okviru povećanih napora u borbi protiv trgovine drogom, što je ključni prioritet Trampove administracije.

Kontradiktorne izjave lokalnih i saveznih vlasti

Nesreća se dogodila 19. aprila kada je konvoj koji se vraćao iz operacije usmerene na laboratorije metamfetamina u udaljenom planinskom području sleteo sa puta. U nesreći su poginula i dva pripadnika Državne istražne agencije Čivave.

Generalni tužilac države Čivava, Sezar Hauregi, rekao je na konferenciji za novinare da su Amerikanci zapravo bili „instruktori“ iz američke ambasade koji su sprovodili obuku kao deo rutinske razmene sa američkim vlastima. Međutim, predsednik Šejnbaum je prošle nedelje bio veoma jasan – potvrdivši da Meksiko deli obaveštajne podatke sa Vašingtonom, ali je naglasio da „nema zajedničkih operacija na kopnu ili u vazduhu“.

Istorija tajnih operacija CIA u Meksiku

Slučaj je ponovo otvorio pitanje tajnih operacija SAD južno od granice. Istraga Rojtersa prošlog septembra otkrila je da je CIA godinama sprovodila tajne operacije u Meksiku kako bi pronašla najtraženije trgovce drogom. Prema navodima, CIA je, uz odobrenje tadašnjih meksičkih vlasti, odabranim jedinicama pružala obuku, opremu i finansijsku podršku, uključujući putne troškove.

Iako Šejnbaum ponavlja da će njena vlada sarađivati sa Vašingtonom po pitanjima bezbednosti, ona se i dalje snažno protivi pretnjama o slanju američkih trupa na meksičku teritoriju. Njena vlada je nedavno pokrenula agresivnu akciju protiv narko-bandi kako bi umirila Trampa, koji je takođe žestoko kritikovao Meksiko zbog problema ilegalne migracije preko zajedničke granice.