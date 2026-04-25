Papa Lav XIV planira da se tokom predstojeće posete Španiji sastane sa žrtvama zlostavljanja u okviru Katoličke crkve, prenosi El Diario pozivajući se na izvore upoznate sa programom koji još nije zvanično potvrđen.

Prema tim navodima, papa želi diskretan, privatni susret sa predstavnicima udruženja žrtava u apostolskoj nuncijaturi u Madridu, gde će biti smešten pre odlaska u Barselonu. Poseta Španiji planirana je od 6. do 9. juna.

Iako Vatikan ovakve sastanke obično ne najavljuje javno, susreti sa žrtvama tokom papinskih putovanja postali su ustaljena praksa još za vreme Benedikta XVI, a dodatno ih je institucionalizovao papa Franja.

Udruženja žrtava mesecima pokušavaju da obezbede termin u papinom rasporedu, uz podršku madridskog kardinala Hosea Kobe. Istovremeno, predstavnici Španske episkopske konferencije nikada nisu sistematski razgovarali sa žrtvama, uprkos višegodišnjim zahtevima da se čuju njihova iskustva i zahtevi.

Do sada je održan samo jedan sastanak u sedištu Episkopske konferencije, a i tada su žrtve bile marginalizovane — čekale su u hodnicima, dok prostor za medije nije bio otvoren. Nakon toga usledila su brojna obećanja bez konkretnih rezultata, kao i protesti na kojima su žrtve tražile pravdu i odštetu.

Prema podacima koje navodi El Diario, prošle godine je prijavljeno 93 novih slučajeva zlostavljanja dece. U poslednjih pet godina ukupno je evidentirano 1.131 prijava, koje uključuju oko 1.000 navodnih počinilaca.