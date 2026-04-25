Danski kralj Frederik X otputovao je na Grenland sa zapregom psećih sanki, saopštila je večeras Kraljevska palata.

Proveo je nekoliko dana sa Sirijus patrolom sanki, navodi se u saopštenju palate. „Nikad mi nije dosta Grenlanda“, citirala je palata njegove reči.

Takođe je pomenuo da je odigrao partiju stonog fudbala na jednoj od stanica na istočnoj obali ostrva, koje pripada Kraljevini Danskoj.

Tramp se rugao vožnji sankama sa psima

Američki predsednik Donald Tramp ismevao je patrole sa psećim zapregama ranije ove godine, usred pojačanih tenzija nakon njegovih pretnji da će anektirati Grenland.

Tramp je rekao da je upotreba životinja dokaz da Danska ne može pravilno da zaštiti najveće ostrvo na svetu i iskoristio je priliku da izrazi američke pretenzije na Grenland.

Vašington je zapretio da će uvesti kaznene tarife svojim saveznicima u potpunosti u pokušaju aneksije Grenlanda, što je izazvalo tenzije sa Kopenhagenom i drugim evropskim zemljama pre nego što je odustao.

Danskom kralju pseće sanke nisu smešne

Iz saopštenja danske kraljevske palate nije jasno da li je putovanje danskog kralja povezano sa sporom oko Grenlanda, ističe agencija dpa, ali sve ukazuje na to da jeste.

Ali Frederik je jasno stavio do znanja da mu pseće sanke uopšte nisu smešne. „Imam najdublje poštovanje prema svakom od njih“, napisao je, zahvaljujući „na prilici da još jednom doživim uzbuđenje neizmernih sila prirode“.