Iran je naneo veću štetu "širokog opsega" bazama i opremi Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih udara na Iran 28. februara nego što je to ranije javno predstavljeno, prenosi NBC News, pozivajući se na izvore.

Izvori navode da je šteta od iranskih odmazdnih udara na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "daleko gora nego što je javno objavljeno i očekuje se da će sanacija koštati milijarde dolara".

Iran je pogodio desetine meta, uključujući skladišta, komandni štab, hangare za avione, infrastrukturu za satelitsku komunikaciju, piste, vrhunske radarske sisteme i desetine aviona, navodi američki TV kanal.

Iran je, prema rečima dobro obaveštenog izvora, koristio rakete, dronove, pa čak i borbene avione F-5 da bi ciljao američke baze u regionu, uprkos prethodnim tvrdnjama američkih vlasti da iransko ratno vazduhoplovstvo nije koristilo borbene avione protiv američkih ciljeva.

Pentagon nije detaljno opisao obim štete na američkim vojnim bazama, a Centralna komanda SAD odbija da komentariše procene štete u bitkama, prenosi NBC.

Neki republikanski članovi Kongresa privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim zvaničnicima Pentagona zbog odbijanja da pruže informacije o obimu štete ili procenu troškova popravke.

"Niko ništa ne zna. I to nije zato što se ne pita. Nedeljama tražimo i ne dobijamo konkretne informacije, čak i dok Pentagon traži rekordno visok budžet", rekao je kongresni pomoćnik za NBC News.

Izvori ocenju da bi šteta i troškovi popravke baza mogli ponovo da pokrenu debatu o prednostima održavanja američkih baza u neposrednoj blizini protivnika kao što je Iran.