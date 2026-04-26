Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio jes da ruski rat protiv Ukrajine ne bi trebalo da izgubi fokus u Evropi zbog rata u Iranu.

"Važno je da svet ne ćuti o tome šta se dešava i da ovaj ruski rat u Evropi ne izgubi pažnju zbog rata u Iranu. 'Šahedi' podjednako ubijaju ljude, a zaštita od krstarećih raketa i balističkih napada mora biti podjednako pouzdana", naveo je Zelenski na Telegramu.

Dodao je da se nada da će svaki politički sporazum o jačanju protivvazdušne odbrane Ukrajine biti sproveden na vreme.

"I važno je da pritisak na Rusiju zbog ovog rata ne prestane nijednog dana: ne bi trebalo da bude pauza u sankcijama protiv Rusije za svaki takav udar", naveo je ukrajinski lider.

On je napomenuo i da je spasilačka operacija u Dnjepru i dalje u toku nakon ruskih udara na grad.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Kako je naveo, ruske snage "terorišu Dnjepar od noćas" raketama i dronovima, a u napadu je poginulo petoro ljudi.

"Udari su usmereni na obične stambene zgrade, energetske i civilne objekte. Tokom dana, Rusi su takođe napali stambenu četvrt koju su napali noću. Mnogi su povređeni. Za sada se zna da je više od 40 ljudi povređeno u Dnjepru. A među njima su i deca. 23 osobe su hospitalizovane. Još dve osobe se smatraju nestalima - potraga za njima će se nastaviti dok se ne utvrdi šta im se dogodilo", rekao je Zelenski.

